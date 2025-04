Cheaper Than Cheep contiene la colonna sonora e le immagini (con mix in versione Dolby ATMOS, 5.1 SURROUND e STEREO) del film-concerto inedito del 1974 realizzato per la TV e registrato nella sala prove privata delle Mothers.

Nei primi anni ’70 la televisione divenne uno strumento fondamentale per accrescere la popolarità degli artisti musicali con la possibilità di portarli in tutte le case. Proprio per questo Frank Zappa, nella sala prove privata delle Mothers completamente addobbata con l’abituale allestimento del palco compreso il light show del tour, volle videoregistrare una performance della band per una sua produzione televisiva, con l’intenzione di venderla poi alle principali reti televisive. Sfortunatamente, ci furono problemi tecnici che causarono l’archiviazione del filmato nel Vault zappiano.

50 anni dopo, con i progressi dei tool di post-produzione, viene finalmente presentato Cheaper Than Cheep, un concerto di oltre due ore mai pubblicato prima che rivela una performance intima della formazione delle Mothers del 1974, con suono che arriva direttamente dai master audio e immagini dai master video, il tutto restaurato per la miglior resa sonora e visiva.

L’official release #130 di Frank Zappa esce in 4 diverse versioni:

2CD & BLU-RAY

Nel Blu-ray il video del concerto rimasterizzato con nuovi mix Dolby Atmos, Surround 5.1 e Stereo e nei 2CD la colonna sonora stereo, un booklet con immagini rare e inedite e note bio-discografiche a cura di Ruth Underwood e dell’archivista Joe Travers

3 LP

Nei 3 LP la colonna sonora stereo, un ampio booklet con immagini rare e inedite e note bio-discografiche a cura di Ruth Underwood e dell’archivista Joe Travers

Super DeLuxe con 2CD, BLU-RAY e 3 LP Vinile Black

Contiene nel Blu-ray il video del concerto rimasterizzato con nuovi mix Dolby Atmos, Surround 5.1 e Stereo e nel vinile (3LP Black 180g) e nei 2CD la colonna sonora stereo, un ampio booklet con immagini rare e inedite e note bio-discografiche a cura di Ruth Underwood e dell’archivista Joe Travers

Super DeLuxe con 2CD, BLU-RAY, 3 LP Vinile Picture e 4 litografie esclusive

Nel Blu-ray il video del concerto rimasterizzato con nuovi mix Dolby Atmos, Surround 5.1 e Stereo e nel vinile (3LP Picture) e nei 2CD la colonna sonora stereo, un ampio booklet con immagini rare e inedite e note bio-discografiche a cura di Ruth Underwood e dell’archivista Joe Travers e 4 litografie esclusive

CD 1:

“Cheaper Than Cheep” Cosmik Debris Band Introductions RDNZL Village Of The Sun Montana Duke Goes Out Inca Roads “Get Down Simmons” Penguin In Bondage T’Mershi Duween The Dog Breath Variations Uncle Meat

CD 2:

How Could I Be Such A Fool I’m Not Satisfied Wowie Zowie I Don’t Even Care Let’s Make The Water Turn Black Dupree’s Paradise Introduction Dupree’s Paradise Oh No Son Of Orange County More Trouble Every Day Apostrophe’ Camarillo Brillo 5:53

Blu-ray (Audio: Dolby Atmos 48k24 / Dolby TrueHD 5.1 96k24b / PCM Stereo 96k24b)

Intro / Cheepnis – Percussion / “Cheaper Than Cheep” Cosmik Debris Band Introductions RDNZL Village Of The Sun Montana Duke Goes Out A Visit To The Art Studio Inca Roads “Get Down Simmons” Penguin In Bondage T’Mershi Duween The Dog Breath Variations Uncle Meat How Could I Be Such A Fool I’m Not Satisfied Wowie Zowie I Don’t Even Care Let’s Make The Water Turn Black Dupree’s Paradise Introduction Dupree’s Paradise Oh No Son Of Orange County More Trouble Every Day Apostrophe’ Camarillo Brillo

Bonus

Time Is Money (excerpt) Echidna’s Arf (Of You) – Incomplete Art Studio Outtakes The Amazing Mr. Bickford (excerpt)

LP 1:

Side 1:

“Cheaper Than Cheep” Cosmik Debris Inca Roads

Side 2:

RDNZL Village Of The Sun Montana Duke Goes Out

LP 2:

Side 3:

“Get Down Simmons” Penguin In Bondage T’Mershi Duween The Dog Breath Variations Uncle Meat

Side 4:

How Could I Be Such A Fool I’m Not Satisfied Wowie Zowie I Don’t Even Care Let’s Make The Water Turn Black

LP 3:

Side 5:

Oh No Son Of Orange County More Trouble Every Day

Side 6:

Dupree’s Paradise Apostrophe’

3. Camarillo Brillo