The Sun in concerto a Cinisello Balsamo

Questa estate Cinisello Balsamo ospiterà il concerto-testimonianza dei The Sun, storico gruppo rock d’ispirazione cristiana. Il 21 giugno 2025, nel parco di Villa Casati Stampa, andrà in scena uno spettacolo unico che unisce musica, fede e amicizia.

Attraverso testi profondi e potenti melodie, i The Sun diffondono una musica positiva, ricca di valori e alternativa rispetto a quella che domina oggi il mercato; nei loro brani sensibilizzano a tematiche di attualità, invitano a mettere da parte la superficialità, mantengono vive le coscienze. Una proposta controcorrente che si rivolge soprattutto ai ragazzi e alle ragazze, in un contesto urbano non semplice come quello della periferia milanese.

Alle canzoni i The Sun affiancheranno momenti di testimonianza sul loro percorso di vita, raccontando il cammino che li ha portati a diventare da band punk di successo, ma segnata da eccessi e dipendenze, a gruppo di riferimento in Italia che ha completamente rinnovato l’approccio dei giovani alla musica cristiana, motore di cambiamento e ambasciatore di fede.

L’evento è gestito dal Centro Culturale San Paolo, che ospita la serata nella suggestiva location di Villa Casati Stampa, sede della Società San Paolo. È pensato come parte delle iniziative afferenti al Giubileo del 2025, ponendosi in sintonia con il tema “Pellegrini di Speranza”. Nell’organizzazione sono impegnate varie parrocchie cittadine insieme al Decanato e alla Pastorale Giovanile.

L’appuntamento, in collaborazione con il Comune di Cinisello Balsamo, è parte delle celebrazioni per la Festa della Musica insieme all’Associazione Vi.Be., che prima dell’esibizione dei The Sun metterà a disposizione uno spazio di socialità e di crescita artistica facendo suonare gruppi musicali del territorio.

Informazioni

Sabato 21 giugno 2025

Apertura cancelli ore 18.00

Parco di Villa Casati Stampa, p.zza Soncino 5, Cinisello Balsamo (MI)

Ingresso gratuito, previa registrazione su Eventbrite

Biografia The Sun

I The Sun sono una rock band con una storia straordinaria, evoluzione dei Sun Eats Hours, formatasi nel 1997. Prima di siglare un accordo con Sony Music, la band aveva già all’attivo 4 album distribuiti in Europa, Giappone e Brasile. Nel 2004 sono premiati al M.E.I. come “Miglior punk rock band italiana nel mondo”. La band ha condiviso il palco con band come Deep Purple, The Cure, The Offspring, Muse e altri grandi artisti di fama mondiale, facendo dell’attività dal vivo il proprio cavallo di battaglia.

La scelta di comporre in italiano e utilizzare la musica per trasmettere valori universali a servizio del bene comune e della vita è del 2008. Il leader Francesco Lorenzi matura questa decisione dopo una crisi esistenziale vissuta nel 2007 durante una importante tournée di 102 concerti in 10 Stati. Questa decisiva fase di cambiamento avviene attraverso un cammino di fede e avvicinamento al cristianesimo, percorso poi testimoniato da Lorenzi al resto del gruppo. Grazie all’amicizia e a forti scelte di ogni membro della band per liberarsi da varie dipendenze, nel 2009 la band rinasce superando numerose difficoltà.

Nel 2016, per la qualità dell’intensa attività cantautorale e di promozione umana, il leader Francesco Lorenzi viene premiato con la Medaglia al Pontificato per «il contributo dato allo sviluppo dell’umanesimo cristiano e delle sue espressioni artistiche nel mondo». Lorenzi ha pubblicato due libri, il best-seller internazionale La strada del Sole, tradotto in 8 lingue, e I segreti della Luce (entrambi Rizzoli/BUR).

I The Sun hanno rappresentato l’Italia alle Giornate Mondiali della Gioventù a Cracovia nel 2016, a Panamá nel 2019 e a Lisbona nel 2023. Nel 2021 vengono nominati ambasciatori di Save The Planet per il loro impegno nella salvaguardia del creato. Con il brano “Il mio miglior difetto” sono la colonna sonora della campagna mondiale 2022/2024 di Caritas #TogetherWe. In occasione del concerto ad Assisi per i 25 anni della band, TV2000 ha realizzato il docufilm La vita che ci voleva, di Pierluigi Vito. Nel 2024, con la canzone “Senza te non si può fare”, i The Sun (featuring Angelo Maugeri) sono la colonna sonora italiana della quarta stagione di “The Chosen”, serie cinematografica di successo mondiale sulla vita di Gesù.

Insieme all’attività concertistica, da anni la band promuove numerose iniziative solidali ed esperienze di pellegrinaggio e volontariato, alle quali hanno partecipato migliaia di persone da tutta Italia e dall’estero. Inoltre i The Sun si impegnano attivamente in iniziative di incontro e crescita per i giovani e la collettività, oltre che di sensibilizzazione sui temi delle dipendenze di ogni genere, sia in ambito scolastico che istituzionale.