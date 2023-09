Torna il doppio appuntamento delle Notti Bianche di Cinisello Balsamo. Due serate tra musica, intrattenimento e divertimento.

Dopo i successi di Cini’s got e della Festa anni ‘50, Cinisello Balsamo si sta preparando per un nuovo week end di allegria con l’edizione 2023 dell’evento Notti Bianche. Sabato 23 e domenica 24 settembre, tra piazza Gramsci e via Garibaldi, street food, musica dal vivo e bancarelle per allietare la fine dell’estate.

Il programma si apre sabato 23 settembre quando, dalle ore 14.00, via Garibaldi sarà animata da bancarelle di hobbisti e artigianato, oltre a dj set dalle ore 16 alle ore 19. In contemporanea l’intrattenimento sarà anche in piazza Gramsci dove troverà spazio, tra le altre iniziative, un’esposizione di due e quattro ruote d’epoca, per un tuffo nella produzione passato di auto e moto. Dalle 18.45 la musica sarà protagonista, prima con il karaoke ed esibizioni di ballo, e poi con la ormai consueta sfilata di moda, fino ad arrivare al momento clou della giornata, alle ore 20.45, quando prenderà il via il concerto live, Tributo a Adriano Celentano “Il re degli ignoranti” che si concluderà intorno alle 23.30.

Bancarelle, street food ed esibizioni di ballo torneranno anche domenica 24 settembre, dalle ore 10.00, fino alle ore 20.00 quando gli artisti di Zelig, Omar Pirovano e Giancarlo Kalabrugovic, intratterranno tutti i presenti fino alle 20.45 quando prenderà il via il concerto Tributo agli U2 Rejoice che chiuderà, alle ore 23.00 la due giorni.

“Per tutti i cinisellesi torna la doppia serata di festa, ormai una consuetudine, che traghetta la città verso i grandi eventi dell’autunno. Bancarelle, attrazioni, animazione e tanta musica per un programma che incontrerà i gusti di tutti. Un grazie ai commercianti e alle attività di Cinisello Balsamo che contribuiscono alla buona riuscita dell’evento. Una nuova occasione per rendere viva la città incentivando le imprese”. Ha dichiarato il vicesindaco con delega al Commercio, Marketing territoriale ed Eventi Giuseppe Berlino.