Milano, 30 agosto 2024 – E’ tutto pronto per l’evento targato Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Lombardia, il più atteso dell’anno: si tratta delle Gare Regionali di Primo Soccorso, che si terranno sabato 7 settembre a Nova Milanese. Saranno sette le squadre in gara, provenienti dai comitati di Nova Milanese, Cinisello Balsamo, Colico, Como, Crema, Lomazzo e Monza.

Gli obiettivi

Le prove, totalmente innovative, si svilupperanno lungo 7 stazioni dislocate sul territorio cittadino: i volontari concorrenti si dovranno calare in contesti operativi di vario genere e saranno valutati nelle loro capacità di organizzazione del soccorso, tecniche di medicazione con materiali di fortuna, gestione maxi emergenza e collaborazione con gruppi speciali appartenenti alla CRI.

Il programma delle Gare Regionali di Primo Soccorso

La manifestazione prenderà il via alle 10 con la sfilata delle squadre, quindi l’esibizione della banda e la cerimonia di apertura dell’evento con il saluto delle autorità civili, sia locali che regionali. Dalle 11.30 alle 17.30 si svolgerà la competizione, a cui farà seguito la cena e la premiazione, prevista per le ore 20.30. Oltre al Premio che porterà la squadra vincitrice alle Gare Nazionali, sono previsti anche premi speciali: il premio Memorial Edo, quello per le Manovre salvavita, il premio Sep, il premio Diu e il premio Maxi emergenza.

Apertura alla stampa

Massiccio il dispiegamento di volontari CRI per garantire la buona riuscita della manifestazione: oltre ai 50 partecipanti in gara saranno presenti più di 200 operatori impegnati come truccatori, simulatori, Soccorsi Speciali e personale logistico.

Per i giornalisti interessati è in programma per le ore 12 una visita all’area Gara: la prenotazione è necessaria inviando una e-mail entro giovedì 5 settembre all’indirizzo comunicazione@lombardia.cri.it , indicando nome e cognome di ogni aderente, testata di appartenenza e numero di telefono.