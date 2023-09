Al Bano in concerto a Milano per i bambini di VIDAS

Unica data a Milano con un concerto speciale per contribuire alle attività di Casa Sollievo Bimbi, il primo hospice pediatrico della Lombardia

È all’insegna della solidarietà il concerto di Al Bano, in programma venerdì 6 ottobre 2023 alle 20.30 al Teatro Dal Verme (via San Giovanni sul Muro 2, Milano). Il grande cantautore pugliese ha infatti scelto di dedicare il suo unico concerto milanese ai bambini di VIDAS, organizzazione che dal 1982 offre assistenza socio-sanitaria completa e gratuita ai malati con patologie inguaribili.

(Biglietti da 30 a 150 euro – Info e prenotazioni su vivaticket)

Lo show ripercorre la lunga carriera dell’artista attraverso i suoi successi più famosi, da Nel sole, Felicità e Nostalgia canaglia fino a È la mia vita e altri più recenti. Al Bano, artista versatile che ha collezionato riconoscimenti in tutto il mondo con 26 dischi d’oro, 8 di platino e numerose hit, spazia in questo concerto dal pop alla romanza, passando così da atmosfere festose a quelle più intime e raccolte.

Nel corso della mia lunga carriera ho scritto e interpretato molti brani dedicati ai bambini: – afferma Al Bano – in questa speciale serata canterò ‘Il Mondo degli Angeli’ pensando ai tanti piccoli pazienti assistiti con amore da VIDAS e ai loro genitori.

Il ricavato dell’iniziativa benefica sostiene nello specifico Casa Sollievo Bimbi di VIDAS, primo hospice pediatrico della Lombardia e tra i pochissimi in Italia. Un luogo in cui le famiglie con bambini e ragazzi affetti da malattie gravissime vengono aiutate con competenza e calore a prendersi cura di loro, non solo quando il tempo per stare insieme è breve, ma anche quando l’accudimento richiede un supporto qualificato, grazie a ricoveri di abilitazione e di sollievo.

Dal 2021 in Casa Sollievo Bimbi, accanto alla degenza, è operativo anche il Day Hospice, che offre ai piccoli pazienti un’assistenza diversificata e più leggera. Qui vengono svolte procedure diagnostiche dedicate ma soprattutto attività riabilitative e psicoeducative pensate per coinvolgere l’intera rete familiare. Il Day Hospice è infatti dotato dei migliori strumenti e attrezzature per il gioco del bambino e per la riabilitazione pediatrica, con il vantaggio di poter essere utilizzati in gruppo, diversamente da quanto avviene a domicilio.