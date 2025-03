Milano celebra il 177° anniversario delle Cinque Giornate

Milano, 13 marzo 2025 – Dal 18 al 23 marzo 2025, Milano commemora il 177° anniversario delle Cinque Giornate, evento cruciale del Risorgimento italiano, con una serie di iniziative che intrecciano storia, arte, musica e memoria collettiva.

Le celebrazioni prenderanno il via martedì 18 marzo alle ore 11 con la cerimonia istituzionale alla presenza delle autorità civili e militari alla loggia dei Mercanti. La commemorazione ufficiale si svolgerà quest’anno nel luogo dove un tempo sorgeva la grande campana del Comune, che suonò a stormo chiamando il popolo milanese alle barricate, e che cent’anni dopo fu scelto per ricordare i nomi dei Caduti per la Libertà, al termine della Resistenza.

In occasione dell’80° anniversario della Liberazione, Milano sceglie di ricordare il legame tra le Cinque Giornate e la Resistenza, che trova il massimo riconoscimento nella motivazione della Medaglia d’Oro al Valor Militare conferita alla Città. Durante la cerimonia, come di consueto, avverrà anche la consegna del Tricolore delle Cinque Giornate agli allievi della Scuola Militare Teulié, che custodiranno il vessillo per tutta la settimana presso la sede di corso Italia 56, con la possibilità per la cittadinanza di ammirarlo e visitare una mostra allestita per l’occasione.

Da martedì a domenica, i tanti eventi organizzati per la ricorrenza offriranno ai cittadini e alle cittadine la possibilità di riscoprire un episodio fondamentale della storia milanese e italiana, con eventi immersivi, conferenze e spettacoli che uniscono memoria, arte e cultura.

Il programma, promosso dal Cimitero Monumentale di Milano, in collaborazione con Palazzo Moriggia/Museo del Risorgimento, GAM – Galleria d’Arte Moderna, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico e altre istituzioni culturali, prevede visite guidate, conferenze, rievocazioni storiche, percorsi musicali e mostre, offrendo ai cittadini un’occasione per riscoprire un momento fondamentale della storia italiana.

Questa ricorrenza sarà anche un’opportunità per presentare gli aggiornamenti sul progetto di restauro e valorizzazione culturale promosso dal Comune di Milano, dall’Università degli Studi di Milano e dalla Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, finalizzato a restituire dignità e identità ai Caduti per l’Indipendenza di Milano.

Sabato 22 marzo alle 15 appuntamento al parco Formentano in largo Marinai d’Italia con la rievocazione storica delle Cinque Giornate promossa dal Municipio 4.

Il programma degli eventi

Palazzo Moriggia/Museo del Risorgimento (via Borgonuovo 23)

• Mercoledì 19 marzo, ore 13 – Fai Pausa nella Storia

Visita guidata di 30 minuti durante la pausa pranzo, per ripercorrere gli eventi del marzo 1848 e le loro conseguenze, con focus sulla Prima Guerra d’Indipendenza, attraverso le collezioni del museo.

• Giovedì 20 marzo, ore 18 – Cantieri da scoprire – Monumento e Cripta di Piazza Cinque Giornate

Conferenza con esperti, storici e restauratori per presentare le ultime scoperte emerse dai lavori di recupero del Monumento e della Cripta di Piazza Cinque Giornate.

• Venerdì 21 marzo, ore 10.30-17 – Genesi di un Monumento

I volontari del Servizio Civile accompagneranno il pubblico in un viaggio storico e artistico attraverso le sale del Museo del Risorgimento, mostrando dipinti, sculture e documenti legati alle Cinque Giornate.

Esposizione straordinaria dei tre modelli preparatori del Monumento ai Caduti delle Cinque Giornate, realizzato dallo scultore Giuseppe Grandi.

• Sabato 22 marzo, ore 14.30 – Bianco, Rosso e Verde

Un viaggio alla scoperta del tricolore italiano e della sua storia, con una visita esperienziale per bambini dai 6 ai 10 anni, che culminerà con la creazione di una coccarda personalizzata.

• Sabato 22 e domenica 23 marzo – Nelle vie delle Cinque Giornate

Visita guidata con letture nei luoghi simbolo dell’insurrezione, a cura dei volontari del Patto di Milano per la Lettura. Orari: sabato 22 marzo, ore 16; domenica 23 marzo, ore 11

• Domenica 23 marzo, ore 15. – Le Cinque Giornate della Musica

Percorso musicale tra le sale del museo, con ascolti dal vivo che raccontano il clima sonoro dell’insurrezione, in collaborazione con l’Associazione “Le Voci della Città”.

GAM – Galleria d’Arte Moderna (via Palestro 16)

• Martedì 18 marzo, ore 16 e sabato 22 marzo, ore 14.30 – I 5 giorni che cambiarono la storia

Visita guidata che intreccia arte, letteratura e storia, con opere di Hayez, Manzoni e Cristina di Belgioioso, testimoni dell’epoca.

Scuola militare Teulié (corso Italia 56)

• Martedì 18 marzo, ore 15.00 – Conferenza La Scuola Militare di Milano e le Cinque Giornate

Approfondimento storico sul ruolo degli allievi dell’epoca nelle battaglie del 1848.

• Dal 18 al 21 marzo – Esposizione del Primo Tricolore delle Cinque Giornate e mostra storica

Accesso libero negli orari di apertura: martedì 18 marzo, dalle 17 alle 19; mercoledì 19 e giovedì 20 marzo, dalle ore 12 alle 14 e dalle 17 alle 19; venerdì 21 marzo: ore 15 alle 17.

• Venerdì 21 marzo, ore 18.30 – Concerto della Banda dell’Esercito

Spettacolo musicale in occasione del Giuramento degli allievi del corso “Platone III”.

• Sabato 22 e domenica 23 marzo – Giornate FAI di Primavera

Esposizione straordinaria del Primo Tricolore delle Cinque Giornate e mostra storica. Ingresso libero, entrata da Corso Italia 56, sabato, dalle ore 14 alle 18, e domenica dalle 10 alle 18.

Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico

• Sabato 22 marzo – Concerto dell’Orchestra Giovanile Pepita

Diretta da Paolo De Lorenzi, con la partecipazione del soprano Cristina Majocchi.

Municipio 4 – Parco Formentano

• Sabato 22 marzo, ore 11-17.30 – Rievocazione storica e attività didattica

Rappresentazione scenica degli eventi chiave del 1848, con costumi d’epoca, simulazioni di combattimenti e recitazione a cura dell’Associazione Napoleonica d’Italia.

Sul sito di Milano è Memoria, dettagli su modalità di ingresso e di prenotazione per tutte le iniziative.

