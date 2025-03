Concerto di canti polifonici con i cori CeT e VoxMea

Un evento all’insegna della musica e della solidarietà per celebrare la Quaresima aiutando chi ha più bisogno. E’ la proposta dei Missionari Cappuccini di Milano che invitano i cittadini ad un suggestivo concerto serale di canti polifonici con cori CeT e VoxMea. L’appuntamento è per sabato 29 marzo alle 20.45 nella mistica cornice della Chiesa del Santo Crocifisso, in piazzale Cimitero Maggiore 5, adiacente al convento dove ha sede il Centro Missionario dei Frati (disponibile ampio parcheggio libero. Mezzi pubblici: tram 14)

Il repertorio, che spazierà da brani liturgici a melodie della tradizione italiana ed estera, è il seguente: O vos omnes (Tomás Luis de Victoria, 1548-1611); Tenebrae factae sunt (Paolo Aretino, 1507-1584): Seigneur je vous en prie (Francis Poulenc, 1899-1963); Anime affaticate e sitibonde (attr. Francisco Soto de Langa, 1534-1619); Dami conforto Dio (Laudario di Cortona, sec. XIII);- Nunc Dimittis (Paul Smith); oCor Soave (F. Soto de Langa); ⁠Ubi Caritas et Amor (Ola Gjeilo); I See His Blood Upon The Rose (Michael Bedford); Northern Lights (Ola Gjeilo);Drop Drop Slow Tears (Orlando Gibbons).

L’ingresso è gratuito con offerta libera. I proventi saranno devoluti al progetto missionario quaresimale, il sostegno alla comunità di profughi birmani cattolici fuggiti in Thailandia dal Myanmar a causa della guerra civile e delle terribili persecuzioni di cui è vittima questa minoranza.

Si tratta di 350 rifugiati che hanno trovato riparo nella Parrocchia tailandese di Mae Teng, nella diocesi di Chiang Mai, nel nord del Paese, dove operano dei missionari Cappuccini. Le loro condizioni economiche sono precarie, non hanno permesso ufficiale di soggiorno e lavoro nè diritti. In particolare, la necessità più urgente riguarda 45 bambini e ragazzi, che non possono permettersi le spese scolastiche, pari a circa 150 euro l’anno per ciascuno. L’obiettivo della campagna di raccolta fondi in Quaresima è raggiungere 20.000 euro, quanto basta per assicurare servizi e assistenza per un periodo prolungato.

I Frati Cappuccini ringraziano anticipatamente i due cori del loro sostegno e augurano a tutti una Santa Quaresima di Pace e Bene.

Cori

Coro Canto e Tradizione- CeT

Fondato a Milano nel 2000 da un gruppo di studenti universitari, il Coro CeT è un complesso di voci maschili che si colloca nella tradizione italiana del canto corale di ispirazione popolare.

In 25 di attività, ha conquistato platee di appassionati e giurie di concorsi, ottenendo riconoscimenti in diverse competizioni di rilevanza nazionale e internazionale, fra cui il Concorso nazionale di Ivrea, il Concorso nazionale “Trofei Città di Vittorio Veneto” (I posto sez. Cori popolari e Gran Premio “Efrem Casagrande”), il Concorso nazionale “Luigi Pigarelli” di Arco di Trento.

Inoltre il coro si è aggiudicato la Fascia oro al Concorso Internazionale “Seghizzi” di Gorizia. Coro CeT Ha all’attivo collaborazioni con la Fondazione coro della SAT di Trento e con il Centro Nazionale Coralità del Club Alpino Italiano, oltre che con diversi importanti compositori italiani. Più volte ospite di rassegne musicali e trasmissioni televisive, nel 2023 ha pubblicato un volume e un cd dedicati ai canti popolari europei arrangiati da Ludwig van Beethoven.

VoxMea

VoxMea è un gruppo vocale nato nel settembre 2023 dalla volontà dei componenti di esplorare la bellezza del repertorio polifonico per coro misto, dalla musica antica fino alle composizioni più moderne.

VoxMea si ispira, come ricorda il nome, alla potenza comunicativa ed espressiva della voce umana ed al cuore che la alimenta, ben sapendo che è nell’armonia di più voci che la singola melodia viene valorizzata.

I coristi sono 11, dai 20 ai 50 anni, alcuni musicisti, altri cantori per passione, ma con tanta esperienza. Le voci: 3 soprano (Valentina Oriani, Alice Tamburini, Giorgia Binacchi); 2 contralto (Cara Ronza e Antonella Rattini); 2 tenori (Giovanni De Luca e Alberto Della Croce); 2 baritoni (Simone Abbiati e Filippo Colombo); 2 bassi (Luca Altieri e Mauro Berzovini).