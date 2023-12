albero di Natale in Piazza Duomo

Gli amanti degli alberi di Natale tradizionali non saranno rimasti certamente delusi dall’installazione che il Comune di Milano ha realizzato in Piazza Duomo, in ideale contraltare all’albero di Natale modernissimo (e discusso) che Gucci ha realizzato in Galleria. Mercoledì sera, infatti, nella piazza più famosa del capoluogo lombardo è stato acceso un abete di 28 metri, addobbato con 100 mila luci e 300 sfere natalizie che si intrecciano con la presenza di medaglie d’oro, d’argento e di bronzo che celebrano le imprese dei campioni olimpici.

Quest’anno, in sostanza, l’albero di Natale di Piazza Duomo ha un ruolo ulteriore: celebrare le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 come, peraltro, farà anche il prossimo anno. A confermarlo è il sindaco Sala, che ha fatto peraltro notare che i nomi degli atleti olimpici e paralimpici che hanno vinto le medaglie nelle edizioni precedenti sono stati onorati con la presenza alla base dell’albero.

Alla cerimonia di accensione dell’albero oltre al sindaco erano presenti anche il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, la presidentessa di Esselunga Marina Caprotti e il presidente del Comitato paralimpico italiano Luca Pancalli. Tra gli ospiti speciali Arianna Fontana, atleta più medagliata di sempre ai giochi olimpici, con 11 medaglie, di cui 2 di oro.

Naturalmente, alla cerimonia di accensione non potevano certamente mancare tantissimi milanesi e turisti che hanno approfittato dell’occasione per radunarsi intorno alla piazza e assistere a un evento sicuramente unico nel calendario milanese.

Ricordiamo che per tutto il periodo natalizio l’allestimento dedicato ai Giochi olimpici in Piazza Duomo sarà arricchito con la presenza di due grandi installazioni che raffigurano i 5 cerchi olimpici e gli agitos paralimpici, simboli dell’importante manifestazione che, nella versione invernale, tra due anni sarà ospitata proprio tra Milano e Cortina.