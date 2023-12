Christmas in Red, l’evento di Croce Rossa Italiana – Comitato di Paderno Dugnano

Paderno Dugnano, dicembre 2023 – Il magico spirito del Natale si prepara ad invadere l’Oratorio di Palazzolo Milanese, grazie all’evento speciale organizzato da Croce Rossa Italiana – Comitato di Paderno Dugnano: “CHRISTMAS IN RED“, sponsorizzato quest’anno da INGO.

Un fine settimana straordinario, il 16 e 17 dicembre, dedicato a raccogliere fondi per l’acquisto del nuovo mezzo per i servizi sociali.

Il Comitato si presenta con un’ampia varietà di attività coinvolgenti, tra cui i mercatini natalizi e l’affascinante Villaggio di Natale.

Le sorprese non finiscono qui!

Saranno presenti lo spettacolo teatrale “C’era una volta a Natale” di Caminante APS | Teatro selvaggio, lo showcooking con la food blogger “Cucina con Sara“, un saggio di danza della scuola Spazio Danza, lo spettacolo della Banda di Palazzolo e l’attesissima ESCAPE ROOM a tema artico.

Per coloro che amano sfide emozionanti, i biglietti per l’Escape Room sono disponibili su www.cripaderno.it, così come la possibilità di iscriversi allo Showcooking.

Domenica 17, l’Associazione Sportiva Jolly invita tutti a partecipare al pranzo solidale, il cui ricavato sarà destinato al nuovo mezzo per i servizi sociali. Per maggiori informazioni, è possibile contattare direttamente l’Associazione.

Christmas in Red: un assaggio degli eventi previsti:

Sabato 16 dicembre:

Showcooking per famiglie alle 15:00 con la celebre “Cucina con Sara”

Caccia al tesoro alle 16:30

“C’era una volta a Natale” – Animazione teatrale per famiglie e bambini (4-10 anni) alle 21:00

Domenica 17 dicembre:

Mercatini di Natale – SMILE MARKET

Pranzo Solidale dell’Associazione Polisportiva Jolly alle 12:30

Saggio di danza di Spazio Danza dalle 15:30

Esibizione della banda di Palazzolo alle 16:00

E durante tutto il weekend: Immergiti nel Villaggio di Babbo Natale

Prova l’emozione dell’escape room e divertiti con i giochi di legno

Delizie culinarie dal Bella Bobo Truck

Zucchero filato, cioccolata calda e frittelle per i più golosi!

Incontra i fantastici “MATI” cosplayers dalle 15:00

Per maggiori dettagli e link, visita il nostro sito: www.cripaderno.it. Siamo entusiasti di condividere con voi quest’esperienza magica!

Segui le nostre iniziative sul nostro sito e sui social media:

Sito web: www.cripaderno.it

Instagram: @cripadernodugnano

Facebook: @cri.padernodugnano

Unisciti a noi e porta il calore del Natale nella tua vita e in quella degli altri!

Ufficio Comunicazione

Croce Rossa Italiana – Comitato di Paderno Dugnano