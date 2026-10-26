BookCity Milano 2023

Milano, 26 ottobre 2026 – Dal 23 al 29 novembre torna BookCity Milano, la manifestazione dedicata al libro e alla lettura che quest’anno raggiunge la quindicesima edizione. Promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e dalla Fondazione Book City Milano, la rassegna propone sette giorni di incontri, presentazioni e dialoghi con autrici, autori e protagonisti del mondo culturale, coinvolgendo biblioteche, librerie, teatri, musei e altri luoghi della città.

Il tema scelto per il 2026 è “Il senno sulla Luna”, ispirato all’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto e all’episodio in cui il senno perduto da Orlando viene ritrovato sulla Luna. Un’immagine che indica lo smarrimento in cui, in tempi di guerra e di mire violente, si vive la quotidianità e si immagina il futuro.

“BookCity rappresenta uno degli appuntamenti più significativi della vita culturale milanese. Anche quest’anno il Comune rinnova il proprio sostegno, anche mettendo a disposizione della manifestazione alcuni dei luoghi più rappresentativi del patrimonio culturale cittadino – dichiara l’assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi –. Al Castello Sforzesco si incontreranno protagonisti della letteratura, del giornalismo e della cultura contemporanea; a Palazzo Reale, libri, arte e storia saranno al centro di incontri e approfondimenti. Il Museo del Novecento ospiterà riflessioni sul rapporto tra arte, libertà di espressione e società contemporanea, mentre il MUDEC contribuirà con un programma dedicato al confronto tra culture, attraverso le iniziative del Forum Città Mondo. Il programma coinvolgerà anche la Casa della Memoria, il Museo di Storia Naturale, l’Acquario Civico, Palazzo Morando, Palazzo Moriggia, il Planetario e il CASVA, insieme alle biblioteche comunali, a partire dalla Sormani. È questa la forza di BookCity: fare della lettura un’esperienza condivisa e della cultura un bene accessibile a tutti e a tutte”.

La quindicesima edizione si aprirà lunedì 23 novembre al Teatro Dal Verme con Colson Whitehead, tra i protagonisti della narrativa contemporanea internazionale. Nel corso della serata, il Sindaco di Milano Giuseppe Sala conferirà a Whitehead il Sigillo della Città.

Accanto alle presentazioni e agli incontri con gli autori e con le autrici, il programma 2026 introduce nuove rubriche e percorsi tematici. Il programma dedicherà inoltre uno spazio specifico alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre, con incontri e approfondimenti sul tema.

Tra le novità di questa edizione c’è BookCity Milano 0-6, il progetto dedicato alla prima infanzia, realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo, per avvicinare bambine e bambini ai libri e alla lettura fin dai primi anni di vita. Si rafforza anche il legame con i quartieri: quest’anno un focus speciale sarà dedicato a Via Padova, con BookCity Milano via Padova, un percorso costruito insieme alle realtà che promuovono ogni giorno la lettura sul territorio.

Sono 1.360 gli eventi di quest’anno, con 2.487 protagonisti per 1.164 libri presentati, 66 librerie, 68 biblioteche, 443 le sedi che ospiteranno gli incontri della manifestazione, in tutti i Municipi della città e nelle province lombarde raggiungendo anche Varese, che si aggiunge alla programmazione diffusa nelle città di Como, Cremona, Lodi, Monza, Pavia e Sondrio.

Comune di MIlano