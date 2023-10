BookCity Milano 2023 con Philo – Frigoriferi Milanesi. In presenza e in Diretta streaming, sabato 18 e domenica 19 novembre 2023

Filosofia, psicologie del profondo, sociologia, letteratura, cinema, storia, spiritualità: il ricco programma di Frigoriferi Milanesi e Philo per BookCity Milano 2023.

Incontri gratuiti in presenza presso Sala Carroponte – Frigoriferi Milanesi, via Piranesi 10 – Milano e in Diretta streaming su Facebook.

Con Andrea Arrighi, Claudia Baracchi, Elisa Bolchi, Savino Calabrese, Laura Campanello, Edoardo Camurri, Caterina Cardona, Ivan Carlot, Eleonora C. Caruso, Francesca Crescentini, Cristina Dell’Acqua, Massimo Diana, Susanna Fresko, Nicole Janigro, Romano Màdera, Maria Anna Massimello, Caroline Patey, Clementina Pavoni, Fabio Pedone, Giulio Pegorari, William Leonard Pickard, Laura Porta, Stefania Portaccio, Luca Pouchain, Anna Stefi, Sara Sullam, Stefano Tarsia, Enrico Terrinoni, Susy Zanardo.

Vedi il programma sintetico e le modalità di partecipazione.