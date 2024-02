Torna Milano Clown Festival, festival internazionale sul nuovo clown e Teatro di strada, alla sua 17esima edizione.

Nato nel 2006, è diventato una tradizione che si rinnova durante il Carnevale ambrosiano, in cui numerosi artisti e compagnie internazionali di “nuovo circo” giungono in città con spettacoli, performance, musica, installazioni artistiche, narrazioni interattive con ben 148 appuntamenti tutti a ingresso libero e gratuito.

Con il patrocinio del Comune di Milano, promosso da Scuola di Arti Circensi e Teatrali, ideato e diretto da Maurizio Accattato, il festival andrà in scena dal 14 al 17 febbraio – quest’anno con anticipazioni fin da lunedì 11 febbraio – e coinvolgerà quest’anno 25 Compagnie, molte in arrivo a Milano per la prima volta.

“Speriamo che sia femmina!” è il titolo e insieme la dichiarazione di intenti di questa edizione, che si propone di offrire una visione attuale dell’arte del clown, rappresentata dal coraggio, dalla creatività e da una autentica rottura degli schemi da parte delle Artiste che scelgono questa forma espressiva.

Se è vero che il clown è l’artista più libero, il clown al femminile lo è ancora di più perché riflette un’urgenza espressiva, una risposta spontanea e profonda alla retorica sul mondo femminile e sui gravi problemi dell’attualità, ma in chiave dissacrante e autoironica. La figura artistica e umana di Franca Rame, scelta come portavoce ideale del messaggio, sarà il filo rosso che unirà diversi appuntamenti, partendo da mercoledì 14 fino alla serata finale di sabato 17 febbraio.

Milano Clown Festival: gli artisti protagonisti

A guidare tutte le attività del Milano Clown Festival saranno sempre i PIC del Pronto Intervento Clown, capitanati da Maurizio Accattato alias Moriss, il gruppo d’assalto teatrale gioioso portabandiera del Festival, con le loro azioni di supporto agli artisti e l’accoglienza del pubblico, coinvolto nella degustazione del menu del buonumore a cominciare da domenica 11 febbraio partendo dal Mercato Comunale Isola.

Mercoledì 14 febbraio da non perdere il “FRANCAmente Day” in nome di Franca Rame – grazie alla collaborazione su un progetto triennale a fianco della Fondazione Fo -Rame – riporterà gli Artisti e le Compagnie al tradizionale appuntamento dedicato alle attività sociali.

Il tour si aprirà ufficialmente alle ore 10 dalla Casa della Carità, luogo simbolo di accoglienza e incontro per partire proprio dai bambini, con speciali performance di “educazione all’affettività” in programma anche ai Giardini Franca Rame al quartiere Adriano, al Parco Trotter e lungo il percorso della Parata capitanata dal PIC-bus.

Il favoloso pullman lungo dodici metri che partirà alle 12.45 dalla Casa della Carità verso via Padova, con a bordo artisti e musica live Il FRANCAmente Day durerà l’intera giornata, per concludersi alle 21 con due spettacoli al Circo PIC, lo chapiteau montato sotto i grattacieli al Cavalcavia Bussa, nel quartiere Isola.

La kermesse entra nel vivo giovedì 15 febbraio alle ore 12 in piazza Duomo con il PIC-bus per poi partire alla volta del quartiere Isola dove comincerà il fitto programma degli spettacoli. Tra le star di quest’edizione si segnalano gli OkiDok, il duo belga trionfatore al Festival du Cirque de Demain di Parigi, tra i più interessanti esponenti della nuova clownerie internazionale.

Per la prima volta a Milano come l’argentino Adriano Cangemi, performer, coreografo e artista di trapezio con la sua personale ricerca sul linguaggio del corpo. Torna Pina Polar (Polonia) con uno spettacolo di circo, clown e commedia fisica femminile.

E ancora El Goma (Argentina), Premio della Giuria al Festival 2023, con il suo “Greatest Hits”, uno spettacolo in cui tutto quello che può andare storto… andrà storto.

Compagnia Cie Cirkulez (Francia) con lo spettacolo Pyromad, una storia di fuoco poetico-esplosiva tra teatro, danza, manipolazione del fuoco e pirotecnica.

Cie l’Effervescente (Francia), clown stravagante che cerca di tirare avanti contorcendo la propria immagine.

Maria Norina (Italia) ballerina e musicista all’interno di un vero carillion vivente.

SaLou&Cie (Francia) con le birichinate tra una bambina vivace che non conosce stanchezza, e un personaggio giocoso e dispettoso.

Per la prima volta a Milano Umami Dancetheatre (Spagna) l’avventura frenetica di due personaggi esilaranti, in un mix esplosivo di breakdance, teatro, pantomima e commedia fisica.

Enrico Ciano (Italia) con le sue percussioni dal vivo, tip tap e teatro fisico.

Tomato e Ari (Italia) clown-musicisti con personalità opposte e un conflitto clownesco.

Budka Kuglarska (Polonia) acrobata con scale e corde.

Troglo e le Polis Girls (Italia), clown in fuga da una polizia al femminile, in cerca di libertà.

Enrico Mazza (Italia) mimo tanto elegante quanto strampalato.

Katastrofa Clown (Italia) con il suo spettacolo comico a ritmo di rock’n roll.

Cie Les eléments disponibles (Francia) performance itinerante di un clown con al seguito un fotografo, pronto a catturare le emozioni del pubblico.

Eventi speciali, compagnoe itineranti e musica

Venerdì 16 sarà Jango Night!, una intera serata per celebrare il genio clownesco di Jango Edwards, il più grande clown contemporaneo, recentemente scomparso, tante volte ospite al Milano Clown Festival.

A celebrarlo saranno i Fratelli Caproni, il celebre duo di clown ispirato anche da Jango, in scena con uno dei loro più amati spettacoli. Con loro dividerà la pista Claudia Cantone, clownessa che di Jango ha raccolto l’eredità artistica. Si prosegue con “I Figli di Jango” con numeri clowneschi contaminati da musica dal vivo per concludere con la Mark Uncle Band.

Sabato 17 febbraio alle 21 al Teatro Fontana si terrà la premiazione delle compagnie, tutte presenti e in scena con un pot-pourri degli spettacoli, per poi dare inizio alla grande festa “Speriamo che sia femmina, omaggio a Franca Rame” con i suoi più famosi monologhi – a cura di Mattea Fo – con Gilberta Crispino, Lucia Vasini e la partecipazione di Donatella Massimilla e Mattea Fo.

Principali luoghi del Milano Clown Festival

Tanti i luoghi di spettacolo nel quartiere Isola in cui gli artisti si alterneranno: dal grande chapiteau allestito per l’occasione sul cavalcavia Bussa, al Teatro Sassetti – Sala I Maggio, Isolacasateatro, Teatro Fontana, fino ai cortili e alle aree pedonali in piazza Minniti, via Toce e piazzale Archinto.

Alle location del quartiere Isola si aggiungono il Parco Trotter (ingresso da via Padova), Giardini Franca Rame nel quartiere Adriano, il Parco Goccia, Cassina dè Pomm e i Giardini Salvatore Farina in zona 2. Sul sito del Festival sono indicati tutti i luoghi con mappa e QR code per raggiungerli.

Gli spettacoli sono tutti a ingresso libero e “uscita consapevole”: offerta libera nel cappello degli artisti secondo il gradimento dello show, come vuole la consuetudine del Teatro di strada.

Milano Clown Festival: info e programmi dettagliati

www.milanoclownfestival.it e sulle pagine FB e Instagram del Milano Clown Festival.

info@milanoclownfestival.it

Ufficio Festival: (aperto dal 14 al 17 febbraio h. 10.00-20.00)

interno Mercato Comunale Isola, Piazzale Lagosta 7 (ingresso da viale Zara)

Tel. 02 91 70 50 29 – cellulare 351 3037362