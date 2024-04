Milano, 10 aprile 2024 – Dal 15 aprile al Cinema Rondinella di Sesto San Giovanni (MI) – una delle sale d’essai più virtuose della provincia – parte la seconda edizione del Festival Enrico Falck.

Un festival organizzato e diretto da Alfiere Productions in collaborazione con l’istituto Professionale Enrico Falck, i cui Organi Collegiali hanno deliberato fin dalla prima edizione nel giugno del 2023 il progetto del “Festival dei corti Enrico Falck”.

L’istituto Falck si sviluppa in un ampio territorio della periferia milanese, con le sue tre sedi di Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo e Cologno Monzese e prevede come indirizzi di studio i Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, i Servizi Culturali e dello Spettacolo e i Servizi Commerciali, con quasi 1.000 studenti iscritti.

Il festival Enrico Falck vuole offrire ai propri ragazzi la possibilità di conoscere il Cinema sia da una prospettiva artistico-culturale sia da una prospettiva tecnico-professionale. Alfiere productions – in co-organizzazione con l’Istituto Enrico Falck – grazie ad un progetto di PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) coordinerà alcuni studenti che avranno l’occasione di integrare la tradizionale formazione d’aula con un periodo formativo e nello specifico nell’organizzazione del festival, ricoprendo tutte le figure necessarie, dalla selezione delle opere alla valutazione delle stesse, dalla presentazione delle giornate alla realizzazione di contenuti audiovisivi come foto e video.

Tra le opere in proiezione ci saranno cortometraggi italiani e internazionali, in concorso e fuori concorso, nonché due lungometraggi fuori concorso come Le ragazze non piangono di Andrea Zuliani e La sala professori di İlker Çatak.

Masterclass e workshop al Festival Enrico Falck

Gli studenti avranno la possibilità di partecipare a masterclass e workshop con registi, sceneggiatori, attori, produttori, e professionisti del settore come Marino Guarnieri, Desirée Popper, Giulio Mosca (@ilbaffogram), Andrea Zuliani e Leonie Benesch, attrice protagonista del film La sala professori di İlker Çatak, distribuito in Italia da Lucky Red e candidato all’Oscar come miglior film in lingua straniera.

Il 16 aprile, alle ore 20:30, si svolgerà la serata di premiazione con la proiezione di alcuni lavori prodotti dagli studenti dell’Enrico Falck nonché con performance e presenza di ospiti. Durante la serata – tra gli altri – sarà altresì proiettato il cortometraggio sociale fuori concorso Tutto il tempo del mondo, sulla sensibilizzazione dell’angioedema ereditario, malattia rara poco conosciuta, per la regia di Daniele Barbiero, che fa parte della campagna “Destinazione Posso – In viaggio con l’angioedema ereditario”, promossa da Takeda, con il patrocinio di A.A.E.E. Associazione volontaria per l’angioedema ereditario ed altre forme di rare di angioedema, Itaca e Uniamo Fondazione Italiana Malattie Rare.

Festival Enrico Falck: guest stars

Ospite speciale di martedì 16 aprile sarà Desirée Popper, noto volto del cinema italiano tornata da poco sullo schermo nei panni di Consuelo, moglie del comandante nella serie tv Rai Mare Fuori diretta da Ivan Silvestrini. La Popper ha interpretato anche Lara Mayer in Sopravvissuti, serie televisiva Rai diretta da Carmine Elia e Beauty Killer in The cage – Nella gabbia, film del 2023 diretto da Massimiliano Zanin.

In programma durante la seconda giornata anche la masterclass con Giulio Mosca, illustratore e fumettista italiano, conosciuto al pubblico come il @baffogram, che conta sui social oltre 500mila follower.

L’ingresso alla serata del 16 aprile è gratuito fino ad esaurimento posti.

Durante la giornata di chiusura, mercoledì 17 aprile, gli studenti dell’Enrico Falck seguiranno una masterclass con Marino Guarnieri, regista, animatore e illustratore italiano che insegnerà ai ragazzi come ideare e progettare un film d’animazione.

Il programma del festival sarà visibile sui canali social di Alfiere Productions Official e sul sito dell’Istituto Professionale Statale Enrico Falck. Il festival è realizzato da Alfiere productions in co-organizzazione con l’Istituto Professionale Statale Enrico Falck, con il patrocinio della Città di Sesto San Giovanni, del Comune di Cinisello Balsamo, del Comune di Cologno Monzese, in collaborazione con Cinema Rondinella, Milano Acting Lab, Destinazione Posso, Younger’s in Movie.