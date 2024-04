12.04.2024 – Appuntamento questa sera all’Anteo, Palazzo del Cinema di Milano sala Abadan, dove a partire dalle 21.30 verrà proiettato “Lucy – Un destino da pioniera”, il pluripremiato docufilm del regista sardo Roberto Pili e del produttore Francesco Pili, vincitore del premio Silver Award ai Milan Gold Awards lo scorso mese di dicembre.

“Lucy – Un destino da pioniera” narra in modo avvincente le vicissitudini personali e carrieristiche della pioniera del calcio femminile brasiliano Maria Lucia Alves Feitosa “Lucy”, la prima calciatrice verde-oro ad aver giocato in Italia e in Europa e al primo Campionato del Mondo femminile FIFA edizione sperimentale del 1988.

Un racconto inclusivo che affronta temi attuali come le discriminazioni, l’integrazione e il diritto alle pari opportunità, attraverso il calcio, lo sport più amato in Brasile, ma proibito alle donne fino alla fine degli anni ‘70.

Nel cast lo storico portiere del Milan e della Nazionale del Brasile Nelson Dida oltre alla Capitana della Nazionale italiana di calcio Antonella Carta e ad altri campioni del passato.

<<La donna ha il diritto insindacabile di realizzare i propri sogni>>, questo è il messaggio cui si fa portavoce Lucy Alves, la protagonista del docufilm che è stato recentemente accompanying film di “The United Way” con Eric Cantona al kicking & Screening Soccer Film Festival di New York, che ha collezionato premi e riconoscimenti ai Film Festival del Cinema Indipendente di tutto il mondo e che vedrà, questa sera, la sua prima proiezione in terra lombarda.