15 Aprile 2024 – Uno straordinario giardino urbano dal 24 al 28 aprile con l’arrivo della fiera florovivaistica aperta a tutti.

L’evento sarà l’occasione unica per gli amanti delle piante e della natura, di scoprire una vasta gamma di meraviglie botaniche. Una mostra mercato in cui saranno presenti orchidee esotiche dalle varietà uniche alla scoperta anche dei segreti per curarle, piante da frutto, rigogliose piante verdi, aromatiche profumate e una varietà di piante fiorite che includono rose a piramide e piante mediterranee da cui prendere spunto e aggiungere colori, profumi e sapori al proprio spazio verde.

Gli appassionati di piante grasse troveranno, inoltre, una selezione di misure assortite, mentre per gli amanti dell’arte botanica ci saranno composizioni esclusive in vetro, ceramica e terracotta. Ma non è tutto! La fiera offrirà anche una vasta gamma di accessori come vasi e coprivasi, disponibili in plastica, ceramica e terracotta, perfetti per abbellire qualsiasi spazio verde, dal balcone di casa al giardino più ampio.

La fiera florovivaistica è un evento da non perdere per chi desidera arricchire il proprio spazio con la bellezza e la vitalità delle piante o per chi semplicemente vuole trascorrere una giornata immerso nella natura in pieno cuore della città. Dal 24 al 28 aprile, a Piazza Portello si vive un’esperienza floreale indimenticabile aperta a tutti!