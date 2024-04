“Siamo tutti Ponzio Pilato” al PACTA Salone

Dal primo maggio 2024, in occasione della giornata dedicata alla Festa dei Lavoratori, e per tutta la durata del mese, PACTA . dei Teatri realizza, “Siamo tutti Ponzio Pilato”, una installazione parte della rassegna DonneTeatroDiritti, presso il PACTA Salone di Milano, a cura di Fulvio Michelazzi: al fine di ricordare i morti per il lavoro (morti nella quotidianità) e aiutare a comprendere il prezzo che viene imposto ai lavoratori per garantire a tutti benessere e comodità.

L’installazione troverà posto nell’ingresso del foyer del PACTA Salone, costringendo tutti quelli che passeranno in questa area ad attraversarla, entrando in contatto con essa. “Siamo tutti Ponzio Pilato” , una parte dell’opera sarà collocata sul pavimento e dunque calpestatile, mentre una seconda parte sarà sospesa, a creare un ostacolo, anche se facilmente superabile, che obblighi i visitatori a interagire con i materiali e leggere le informazioni riportate.

Durante tutto il periodo di esposizione sarà visibile su dei monitor un montaggio video che propone le tematiche principali della piaga delle morti sul lavoro.

Nell’ingresso del teatro sarà possibile lasciare un commento scritto o un breve video, utilizzando il proprio smartphone, con le proprie impressioni. Sia i commenti scritti che quelli video verranno montati alla fine del periodo in un filmato che sarà messo in rete.

La proposta vuole essere il primo passo per sensibilizzare la cittadinanza e le istituzioni al fine di dedicare un’area del Municipio 5 ai morti sul lavoro.