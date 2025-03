Continua e si arricchisce la valorizzazione dei Beni Comuni della città, oggi è stato siglato un nuovo Patto di collaborazione con alcuni studenti dell’Istituto Anna Frank che vede come protagonisti alcuni ragazzi delle classi prima, seconda e terza della primaria di secondo grado nel progetto di realizzazione di un bug hotel.

Il bug hotel è una casetta rifugio per gli insetti impollinatori, con spazi diversi per soddisfare le esigenze delle varie specie, una sorta di albergo appunto, con piccole unità abitative isolate.

Gli insetti impollinatori, come api, farfalle, coleotteri, mosche sono molto più efficaci del vento. Il loro compito è quello di garantire la riproduzione di moltissime specie di piante che producono frutta e verdura. Gli insetti, infatti, si posano sui fiori per raccogliere o mangiare il polline oppure per succhiare il nettare di cui molti fiori sono ricchi, il polline poi si attacca sul loro corpo ed è trasportato di fiore in fiore permettendo la fecondazione delle piante.

La casetta, realizzata dagli stessi ragazzi con lastre di legna e canne di bambù, è stata collocata nel parco Canada. L’impegno degli studenti sarà quello di garantirne la manutenzione: sarà loro cura pulire i nidi per evitare muffe e parassiti, sostituire i materiali naturali degradati e cambiare i tunnel.

“E’ un progetto davvero apprezzabile dal punto di vista ambientale che valorizza la presenza degli insetti impollinatori così fondamentali per il nostro ecosistema, per la salute ambientale e per la sicurezza alimentare”, ha spiegato Daniela Maggi, assessore con delega all’Ambiente e Verde.

“L’attenzione dei singoli cittadini, come delle associazioni o commercianti nei confronti del Bene Comune è sempre viva e si esprime nel desiderio di cura e di bellezza per la nostra città, è davvero apprezzabile che venga anche da giovani studenti. Questo patto dunque ha un valore altamente formativo ed educativo”. Questo il commento di Gabriella Fumagalli, assessore all’Istruzione e di Riccardo Visentin al Welfare e Centralità della Persona e Terzo Settore.