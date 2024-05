Progetto pactaSOUNDzone: si chiude la nona edizione

Chiude la nona edizione del progetto pactaSOUNDzone, che unisce PACTA . dei Teatri e il progetto ZONE di Maurizio Pisati e da quest’anno vede l’unione con il CSR-centro studi e ricerche, il 6 maggio presso il PACTA Salone un progetto condotto da Silvia Cignoli con alcunimusicisti provenienti dalla Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano, che presenteranno “The great mediatic show”, di e con Greta Fisler, a cui si affianca “Il cimitero degli oggetti” di Mariachiara Giambelli e Cecilia Corio.

“The great mediatic show”, di e con Greta Fisler, è una riflessione in scena sull’interferenza del medium di massa nella quotidianità: la feroce saturazione del suono e la violenza delle immagini esasperano il consumo della materia e la sua dissoluzione in una realtà artificiale, distorta, filtrata. Senza più distinzione fra simulacro e reale si assiste, alienandosene per un istante, al grande show mediatico che circonda l’uomo contemporaneo.

A questo lavoro si affianca la ricerca performativa CROSS-MEDIALE tra suono pop e popolare,classico e contemporaneo,”Il cimitero degli oggetti” di Mariachiara Giambelli e Cecilia Corio. Se in The great mediatic show la materia si presenta disgregata e dissolta, ne Il cimitero degli oggetti essa si ricompone nei contorni nitidi delle cose: un orologio e un paio di occhiali da sole, oggetti-cadaveri venuti meno alla promessa di rigenerazione fatta alla loro consumatrice. A smarrirsi è l’io, mentre, tra il ricordo di un acquisto e l’altro, una chitarra elettrica accompagnata da virtual effects compone una partitura originale, in cui il suono aspira a trapassare la materia e a svelarne l’illusorietà.