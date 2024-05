“Nessun posto al mondo” al Cinema Mexico di Milano

Serata evento lunedì 3 giugno al Cinema Mexico di Milano con Vanina Lappa che presenta “Nessun posto al mondo”, il film vincitore del Premio del Pubblico al Festival dei Popoli. Al termine della proiezione la regista risponderà alle domande del pubblico presente in sala.

“Attraverso il mio primo film – spiega la regista – mi sono addentrata nelle dinamiche di paese di un piccolo villaggio dell’entroterra del Cilento. Mentre giravo è nato il desiderio di realizzarne un secondo. Capivo che oltre il villaggio, verso le campagne e nella montagna, c’era un territorio altro, fatto da un dialetto tanto incomprensibile, quanto le leggi che lo abitano. Un luogo popolato da donne uomini piante e animali che convivono in un paesaggio fuori dalle istituzioni e dalle leggi del villaggio, dove l’esterno, a cui inconsapevolmente si resiste, è un mondo parallelo”.

“Entrare in questo mondo è stato il desiderio che mi teneva ancorata a fare questo film, ma ciò che mi ha fatto proseguire questo percorso è stato l’incontro con Antonio, il protagonista, un uomo che attraverso il rapporto con gli animali sembra trovare un posto che tra gli uomini e le loro leggi non riesce ad avere. Per lui la natura è una promessa di libertà per la quale paga un caro prezzo. Il cinema è stato un modo per accedere a questo mondo, l’osservazione era un punto di partenza ma non una finalità. Volevo farne parte, imparando il suo linguaggio per dimenticare il mio, per vivere attivamente quel paesaggio, per coinvolgere in maniera attiva le persone che filmavo, non per fare un film su di loro, ma per fare un film con loro.”

Antonio è un pastore dallo spirito libero che parla la lingua degli animali. Quando scende a valle, lungo gli antichi sentieri della transumanza, i compaesani lo rimproverano: i suoi cani sono senza collare, ma lui il collare ai suoi cani non lo metterà, pagandone amare conseguenze. Nonostante l’inasprirsi dei conflitti Antonio non smetterà di lottare per cercare il suo posto nel mondo, trovando nella natura, malgrado tutto, una promessa di libertà. Antonio è un pastore ribelle, un anti eroe che lotta per trovare il suo posto nel mondo tra conflitti interiori e la comunità a cui appartiene. “Nessun posto al mondo” è come la sua montagna sacra dalla quale viene bandito. Attraverso una moderna tragedia-western il protagonista ci farà scoprire un entroterra remoto e ancorato, in modo ineluttabili, a misteriosi e arcaici rituali.

“Nessun posto al mondo” scritto e diretto da Vanina Lappa, è stato presentato al 64° Festival dei Popoli dove ha vinto il Premio del Pubblico come miglior documentario e ha partecipato al 72° Trento Film Festival. Il film è anche vincitore di L’Atelier MFN 2020. Prodotto da Alessandro Borrelli per Sarraz Pictures e Vanina Lappa con la produzione creativa a cura di Serge Lalou per Les Film d’ici Méditerranée. Ha il sostegno di Les Film d’ici Méditerranée, Regione Campania, Film Commission Torino Piemonte, In Progress Milano Film Network e Atelier Milano Film Network.