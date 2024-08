Palazzo Marino in Musica: nuovo appuntamento con “Echi di vita”

Milano, 28 agosto 2024 – Domenica 1° settembre nuovo appuntamento con la XIII edizione Palazzo Marino in Musica dal titolo “Viaggio sonoro nell’invisibile”, indagine sul potere trasformativo della musica in grado di connetterci con gli archetipi umani più profondi, al di là del tempo e dello spazio.

La rassegna presenta il quarto appuntamento con l’artista Emma-Lisa Roux dedicato alla riscoperta delle opere dei più prolifici compositori di polifonia vocale della prima metà del XVI secolo, presentate in un contesto intimo con una voce e un liuto.

In quel periodo, la musica era un elemento centrale nella vita di corte, eseguita durante feste, banchetti e incontri privati. Il liuto, per il suo timbro morbido e discreto, era lo strumento ideale per queste occasioni, capace di creare un’atmosfera silenziosa e propizia all’ascolto attento.

L’obiettivo del programma è evocare l’atmosfera intima di un salotto rinascimentale francese, inglese o italiano: una nobildonna canta le gioie e i dolori dell’amore, accompagnandosi al liuto in un ambiente raccolto e raffinato. Ad accompagnare le musiche di compositori quali Claudin de Sermisy, Pierre Attaingnant, Enrico VIII, Josquin Desprez, Adrian Le Roy, Jacques Arcadelt e Francesco Da Milano, anche la voce recitante di Dario Merlini.

Emma-Lisa Roux ha scoperto il liuto rinascimentale all’età di sei anni grazie alla sua prima insegnante, Claire Antonini, che l’ha introdotta anche al canto.

La sua crescente passione per la musica rinascimentale l’ha portata a studiare il liuto presso la Schola Cantorum Basiliensis, dove ha conseguito il Bachelor con Hopkinson Smith nel 2018, il Master con Peter Croton all’inizio del 2021 e il Master in Pedagogia nel giugno 2022. Si concentra sul repertorio del XV, XVI e XVII secolo, esibendosi in Europa e in Nord America con ensemble come Ensemble Phoenix Munich, Phaedrus, Concerto di Margherita, Blue Heron e Les Délices, come liutista o cantante-liutista. È una delle fondatrici del Casulana Lute Consort.

I biglietti d’ingresso per il concerto sono gratuiti con prenotazione: a partire da giovedì 29 agosto alle ore 9.30 è possibile prenotarli online sul sito www.palazzomarinoinmusica.it oppure ritirare quelli cartacei disponibili presso la biglietteria delle Gallerie d’Italia – Milano ingresso di piazza della Scala 6.

La rassegna Palazzo Marino in Musica è realizzata in collaborazione con la Presidenza del Consiglio Comunale ed è organizzata da EquiVoci Musicali.

Le Istituzioni coinvolte nel 2024 come partner sono Comune di Milano, MM spa, la Centrale dell’Acqua di Milano, Aquaflor e il Conservatorio G. Verdi di Milano.