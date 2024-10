Al PACTA Salone continua la Vetrina contemporanea con la prima milanese de Il Contrabbasso l’8 e il 9 ottobre diretto e interpretato da Loris Leoci, un testo di Patrick Süskind che guarda alla mancanza di coraggio, il più grande dei mali, ieri come oggi.

Il monologo di un contrabbassista, che tiene un discorso riguardante i pregi del suo strumento dalla stanza dove vive, un monolocale acusticamente, ermeticamente chiuso rispetto al resto del mondo. Gli elogi arrivano fino a capovolgersi nel finale nell’esatto contrario: il protagonista si rivela essere un introverso, amareggiato e solo, musicista che nel profondo dell’anima in realtà odia il suo strumento e il suo lavoro.

Gli unici sentimenti positivi che esprime sono per la giovane soprano Sarah a cui non ha mai osato rivolgere la parola. Mentre si toglie gli indumenti da casa e si veste per l’imminente prima, si chiede cosa succederebbe se stavolta, immediatamente prima che l’orchestra attacchi con la prima nota, gridasse risuonando nella sala il nome “Sarah!”…

“Il contrabbassista è come il Minotauro, – spiega l’attore Loris Leoci – una creatura mitologica metà uomo e metà toro che viveva rinchiusa in un luogo senza via d’uscita. Hanno raccontato per secoli che fosse stato rinchiuso lì perché pericoloso. Ma non è così. La via d’uscita c’era e il Minotauro prima o poi l’avrebbe trovata, se solo avesse voluto… a mancargli era il coraggio di cambiare.

Si costrinse da solo a stare lì dentro. La mancanza di coraggio, il più grande dei mali, ieri come oggi. Il Minotauro, nel nostro tempo, potrebbe essere chiunque… potrebbe essere un musicista. Potrebbe essere un impiegato statale. Potrebbe essere un uomo perdutamente innamorato di una donna irraggiungibile… o, peggio ancora, potrebbe essere tutte queste cose messe insieme!

Una nuova creatura ancora più spaventosa dell’originale di memoria ellenica, che oggi si potrebbe identificare con quella tremenda etichetta che aleggia sulle teste dell’umanità tutta, ossia: uomo qualunque”.

Il Contrabbasso

di Patrick Süskind

Traduzione Giovanna Agabio

Diretto e interpretato da Loris Leoci

Scene Francesco Arrivo

Luci Giuseppe Pugliese

Produzione UNO&TRIO

In accordo con Arcadia & Ricono Ltd per gentile concessione di Diogenes Verlag AG

Durata 70’