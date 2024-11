Concerto di canti polifonici di Natale con il gruppo vocale VoxMea

Concerto di canti polifonici di Natale nella suggestiva cornice della “Chiesa Rossa” con il gruppo vocale VoxMea. Martedì 17 dicembre, ore 21. Ingresso libero. Chiesa Santa Maria alla Fonte, Via della Chiesa Rossa, 55

Un concerto di canti di Natale con il gruppo vocale VoxMea nella mistica scenografia della ‘chiesetta rossa’, Santa Maria alla Fonte, il luogo di culto cristiano più antico di Milano, dove ogni pietra conserva memoria di secoli di spiritualità e preghiera di ispirazione mariana.

Lo straordinario evento si terrà martedì 17 dicembre alle ore 21 e l’ingresso è libero (via della Chiesa Rossa, 55, Metro linea 2- Gratosoglio). Repertorio: O Magnum Mysteryum (Andrea Buonavitacola), Ave Maris Stella (Edvard Grieg), Carol Of The Bells (Mykola Leonatovych), Memorare (Walter Muto), Jesu Parvule (Alfred Burt), Sant Josep I La Mare De Deu (Pere Jorda), O Jesulein Suss (J.S. Bach), Rocking (David Willcocks), Hymne A La Vierge (Pierre Villette), Nigh Bethlehem (Alfred Burt), Verbum Caro Factum Est (Anonimo, Cancioniero De Uppsala), Nunc Dimittis (Paul Smith).

VoxMea

E’ un gruppo vocale nato nel settembre 2023 dalla volontà dei componenti di esplorare la bellezza del repertorio polifonico per coro misto, dalla musica antica fino alle composizioni più moderne.

VoxMea si ispira, come ricorda il nome, alla potenza comunicativa ed espressiva della voce umana ed al cuore che la alimenta, ben sapendo che è nell’armonia di più voci che la singola melodia viene valorizzata.

I coristi sono 11, dai 20 ai 50 anni, alcuni musicisti, altri cantori per passione ma con tanta esperienza. Le voci: 3 soprano (Valentina Oriani, Alice Tamburini, Giorgia Binacchi; 2 contralto (Cara Ronza e Antonella Rattini); 2 tenori (Giovanni De Luca e Alberto Della Croce); 2 baritoni (Simone Abbiati e Filippo Colombo); 2 bassi (Luca Altieri e Mauro Berzovini).

Eventuali offerte libere saranno devolute alle opere di conservazione della chiesetta, già recuperata dall’oblio e dall’abbandono dal Comitato Volontari Cascina Chiesa Rossa oggi supportati e affiancati dalla comunità dei Frati Minori Cappuccini con la supervisione di Fra Mauro Miselli. I Frati hanno ricevuto l’incarico della rettoria nel 2009.