Chora Volume 2: Il festival dell’ascolto, della voce, delle storie

Da venerdì 21 a domenica 23 febbraio torna Chora Volume 2, il festival di Chora Media dedicato ai racconti, alle parole e al potere della voce. Tre giorni interamente incentrati sul mondo dell’audio e dell’ascolto, con panel e spettacoli, momenti di condivisione e scoperta, in compagnia delle voci di Chora e Will Media e di alcuni dei personaggi più amati del panorama italiano e internazionale, dal mondo del giornalismo, della cultura e dell’intrattenimento. Con una novità: un pomeriggio di talk e riflessioni sul mondo del podcasting, sul futuro della comunicazione e sulle case history più interessanti in materia di branded podcast.

Come per la prima edizione, Chora Volume 2 è un festival interamente gratuito, pensato per accogliere tutte le persone che amano i podcast e le storie. Con il Patrocinio del Comune di Milano, gli eventi del festival si svolgeranno presso il Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi (sul palco delle sale Verdi e Puccini), mentre il pomeriggio dedicato all’industria del podcast si terrà alla Biblioteca Nazionale Braidense di Milano.

“Dare un volto alle voci, costruire momenti di condivisione, viaggiare con le storie: questo è il Festival di Chora, un’occasione felice per dare fisicità al mondo dei podcast” ha dichiarato Mario Calabresi, CEO di Chora Media.

Dopo il successo della prima edizione, il festival torna con oltre 40 eventi e 80 ospiti, offrendo momenti inediti di incontro con ospiti italiani e internazionali. Tra i protagonisti spiccano Cecilia Sala, Alessandro Barbero, Chiara Gamberale, Mario Calabresi, Alessandro Borghi, Stefano Nazzi, Luca Bizzarri, Stefano Mancuso, Amalia Ercoli-Finzi, Marco Damilano, Marco Bardazzi, Valeria Montebello, Francesco Oggiano e Guido Maria Brera, oltre alla partecipazione straordinaria del fotografo Steve McCurry.

Tanti i focus diversi quest’anno: dal giornalismo sul campo con Cecilia Sala, al crime con Stefano Nazzi, Piero Colaprico e Fiorenza Sarzanini, al cinema con Alessandro Borghi. Dalla scienza con Amalia Ercoli-Finzi e Stefano Mancuso, alla politica con Mario Calabresi e Marco Damilano.

Un programma ricco di talk che combinano parole, immagini e suoni: presentazioni di nuovi podcast, esperienze sonore, dibattiti, performance, rassegne stampa e laboratori dedicati a grandi e piccoli.

Sarà inoltre possibile visitare la mostra fotografica realizzata con Medici Senza Frontiere, charity partner di questa edizione del festival, nel chiostro del Conservatorio: un’installazione che unisce fotografia, racconto e suono, dove si potrà osservare dieci fotografie esposte, scattate in luoghi in cui opera l’organizzazione umanitaria, e allo stesso tempo ascoltare un racconto audio originale realizzato da Chora.

Chora Volume 2 è anticipato da un pomeriggio di warm up alla Biblioteca Nazionale Braidense, in cui ci si interroga sulle opportunità che l’audio offre in termini di comunicazione d’impresa, diffusione di cultura e monetizzazione.

Si ringrazia la collaborazione e la disponibilità del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e della Biblioteca Nazionale Braidense.

L’invito è esteso a tutte le persone appassionate di podcast, curiose e amanti della cultura: sarà possibile prenotare gratuitamente i biglietti tramite il sito o l’app DICE, fino ad esaurimento posti.