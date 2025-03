19 marzo 2025 – Sottoscritto l’accordo di collaborazione tra il Comune di Cinisello Balsamо e l’Associazione volontari Protezione Civile Cinisello Balsamo per l’apertura di uno sportello informativo presso il Punto in Comune – Sportello del cittadino di via XXV Aprile.

Lo sportello, operativo il sabato mattina dalle ore 8.30 alle ore 12.00, sarà presidiato da personale designato dall’Associazione per fornire alla cittadinanza informazioni sulle attività dell’Associazione oltre a rappresentare un punto di incontro diretto per i cittadini e anche di ascolto delle esigenze e segnalazioni delle criticità del territorio.

L’Associazione volontari Protezione civile Cinisello Balsamo è attiva dal 2009 svolgendo da sempre un importante ruolo in caso di emergenze nazionali e locali, e assicurando giorno per giorno un forte presidio del territorio, che passa attraverso specifici progetti e azioni, e fornendo supporto ai cittadini oltre a dedicarsi alla divulgazione di comportamenti corretti.

Per il Comune è espressamente prevista, in materia di Protezione civile, la facoltà di impiegare del volontariato. Da questa stretta connessione è nata la volontà di attivare questo sportello che rappresenta anche un presidio di sicurezza e pronto intervento in caso di necessità varie, in particolar modo in uffici che ricevono il pubblico.

“Questo accordo è l’esempio del valore che il volontariato ha da sempre a Cinisello Balsamo. La Protezione Civile è attiva, presente ed estremamente collaborativa nell’affiancarci in tutte le iniziative realizzate sul territorio contribuendo al loro successo in sicurezza. Grazie alla normativa vigente, abbiamo l’opportunità di dare concretezza e intensificare la collaborazione con una presenza settimanale fattiva” ha spiegato il sindaco Giacomo Ghilardi.

“L’apertura di uno Sportello dedicato alla Protezione civile presso il Punto in Comune è l’estrinsecazione pratica di cosa è un Polifunzionale, dove diamo l’opportunità all’Associazione di farsi conoscere meglio ed essere a disposizione per rispondere alle richieste di informazioni dei cittadini e svolgere anche un ruolo di presidio di sicurezza”, ha dichiarato l’assessore ai Servizi al cittadino e Polifunzionale, Sicurezza Riccardo Malavolta.