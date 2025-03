Daniele Gatti dirige la Filarmonica della Scala nella Prova Aperta

Domenica 23 marzo 2025 alle 19.30 si terrà il primo appuntamento della quattordicesima edizione delle Prove Aperte della Filarmonica della Scala. A dirigere l’orchestra sarà Daniele Gatti con la partecipazione di Frank Peter Zimmermann al violino. In programma Langsamer Satz di Anton Webern, il Concerto per violino e orchestra Alla memoria di un angelo di Alban Berg e Die Meistersinger: An Orchestral Tribute Arrangiamento Henk de Vlieger di Richard Wagner.

Il ricavato della serata sosterrà il progetto “Con la Scuola, oltre la Scuola” dell’Associazione Angela Giorgetti. L’obiettivo è affiancare all’attività di aiuto scolastico in modalità 1 a 1, svolta grazie al supporto di volontari, iniziative che concorrano alla formazione complessiva dei ragazzi e delle ragazze e allo sviluppo delle loro capacità, sia creative che relazionali. Con i fondi raccolti l’Associazione potrà ampliare, nelle tre scuole secondarie di primo grado dei Municipi 4 e 5 in cui opera, l’attività di mentoring scolastico, i laboratori sul metodo di studio e il progetto di orientamento per la scelta della scuola secondaria di secondo grado. Coinvolgerà inoltre gli studenti in un coro con il supporto di un’orchestra amatoriale e di un maestro di canto.

Prosegue in questa edizione anche l’iniziativa “Giro di Prova”, che permette ai bambini e ai ragazzi di conoscere più da vicino la grande musica in vista dell’appuntamento al Teatro alla Scala cui partecipano gratuitamente. Giovedì 20 marzo giovani beneficiari dell’Associazione Giorgetti assisteranno a una lezione speciale a loro dedicata: un gruppo di musicisti della Filarmonica della Scala li guiderà alla scoperta della carriera e della produzione di Berg, Wagner e Webern con ascolti dal vivo.

Il ciclo benefico delle Prove Aperte, focalizzato anche quest’anno sul contrasto alla povertà educativa, permette al pubblico di assistere alle prove di grandi concerti presso il Teatro alla Scala a prezzi contenuti, sostenendo allo stesso tempo importanti progetti di solidarietà sul territorio milanese.