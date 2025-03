Palazzo Beltrami apre le porte al pubblico

Palazzo Beltrami, sede della Ragioneria Municipale, sabato 22 e domenica 23 marzo sarà fra i luoghi speciali aperti al pubblico per la 33esima edizione delle Giornate FAI di Primavera.

L’edificio in piazza della Scala, realizzato un secolo fa su disegno di Luca Beltrami, sarà visitabile a partire dalle ore 10 fino alle 17.30, orario previsto per l’ultimo giro.

Una ventina di volontari e volontarie del Fondo per l’Ambiente italiano accoglierà e accompagnerà i visitatori in un viaggio nel tempo e nelle vicende che hanno trasformato la piazza, cuore civico della città, e i suoi monumenti, dal Teatro del Piermarini alla Galleria.

Palazzo Beltrami

All’interno di Palazzo Beltrami sarà possibile ammirare sale, opere d’arte e arredi storici dell’edificio, nato come sede monumentale della Banca Commerciale italiana. Il percorso con le guide del FAI, partendo dallo Scalone d’Onore, porterà agli spazi di rappresentanza del piano nobile e agli attuali uffici dell’Assessorato al Bilancio del Comune di Milano.

Ad accogliere il pubblico, nel pomeriggio di sabato, con i volontari e le volontarie del FAI sarà proprio l’assessore Emmanuel Conte.

“Una splendida occasione – afferma Conte – per far conoscere ai milanesi le sale del Palazzo della Ragioneria di Milano. Ringrazio il FAI per aver selezionato Palazzo Beltrami, forse ancora poco svelato e apprezzato ma ricco di arte e di riferimenti storici. E dove ogni giorno, tra le sue bellezze e con il massimo rispetto per il patrimonio che qui è conservato, lavoriamo all’amministrazione del Comune, mantenendo inalterata negli anni la centralità di questo edificio per la nostra città. Sarà una bella scoperta per chi non lo conosce ed è un grande orgoglio per me servire Milano dall’ufficio che fu di tanti illustri predecessori”.

Il tour guidato è gratuito e non occorre prenotazione.

Cs e Ph Comune di Milano