Quando si sceglie la location in occasione di un evento aziendale oppure privato c’è un elemento che non sempre viene trattato “a dovere”, passateci l’espressione, ed è rappresentato dalle aree esterne, la cui declinazione risulta parimenti importante rispetto a quella degli ambienti interni.

Una struttura immersa nel verde e curata nei dettagli anche per quanto concerne questo aspetto è un vero e proprio plus sotto molteplici punti di vista, soprattutto se il contesto è quello di una città come il capoluogo lombardo: frenetica, dinamica, innovativa, ma non propriamente bucolica.

Ecco allora che optare per una location per eventi a Milano con giardino appare una soluzione quanto mai valida in molteplici occasioni, conferendo un’allure estremamente piacevole e dando modo di creare qualcosa di ancora più speciale. Uno degli spazi che maggiormente risponde a queste caratteristiche è The Box e si trova alle porte della metropoli, risultando facilmente raggiungibile tramite le principali vie di comunicazione. Scopriamo insieme qualcosa di più.

Una location all’insegna della sostenibilità, per eventi green e di alto livello

Una location all’insegna della sostenibilità rappresenta un eccellente biglietto da visita per qualsiasi azienda o privato, rivelandosi l’ideale per gli eventi dove questo tema diventa protagonista.

Si tratta di qualcosa che parte in primo luogo dalla presenza di aree verdi predisposte con particolare attenzione; gli spazi dovranno essere belli da vedere e al contempo funzionali.

Questo elemento è essenziale che sia percepibile anche all’interno, a cominciare da quanto ruota intorno alla proposta gastronomica, che dovrà avere una matrice vegetale sapientemente lavorata tanto nelle materie prime che nella tecnica.

Ci sono poi da considerare gli elementi décor e più in generale di arredo degli ambienti. Il design contemporaneo investe molto nella sostenibilità, curando i materiali come l’illuminazione. Queste soluzioni sono perciò da considerare preferenziali quando si tratta di curare l’allestimento di una location per eventi, aziendali e non.

Uno spazio green e di design

The Box è uno spazio che incarna alla perfezione, con gusto e sapienza, dunque, gli aspetti illustrati in precedenza. Qualcosa che risulta percepibile in primo luogo nelle aree esterne, dove accanto ai giardini si possono trovare le serre dove vengono coltivati i prodotti che poi finiscono sulla tavola del ristorante, oltre a una country house in perfetto stile nature, con tutti i comfort della modernità.

Tornando alla proposta gastronomica, i piatti preparati all’interno di Olio – questo il nome del ristorante – sono a base di pesce ma senza rinunciare a una lavorazione impeccabile degli alimenti vegetali, provenienti principalmente dalla struttura. A fare da contorno un uso magnifico dell’olio extravergine d’oliva, valorizzato ai massimi livelli per rendere ogni pietanza prelibatissima.

Ci sono poi degli elementi di design che lasceranno stupefatti tanto gli organizzatori che i partecipanti degli eventi e si tratta, nella fattispecie, di diversi pezzi di cui sono costellati gli ambienti e persino un’esposizione di automobili d’epoca.

C’è anche una mostra d’arte contemporanea, in grado di portare quel tocco inaspettato che conquisterà al primo sguardo e permetterà di conseguire un evento ricco di sostenibilità e cultura, rendendolo più esclusivo che mai in una città come Milano dove farsi notare può non essere semplice.