Milano, 19 marzo 2026 – La prevenzione torna nello stadio simbolo di Milano, portando vaccini e informazione direttamente a bordo campo. Sabato 28 marzo, dalle 9 alle 16, lo Stadio di San Siro ospiterà una nuova edizione dell’HPV Day, la giornata dedicata alla prevenzione e alla vaccinazione contro il Papilloma virus (HPV).

L’iniziativa è promossa da ATS Città Metropolitana di Milano, in collaborazione con ASST Fatebenefratelli Sacco, ASST Santi Paolo e Carlo e ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda.

I ragazzi e le ragazze fino ai 26 anni di età potranno vaccinarsi in un’area dedicata all’interno dello Stadio, posizionata a pochi metri dal campo da gioco. L’obiettivo è promuovere la vaccinazione contro l’HPV e, allo stesso tempo, sensibilizzare sull’importanza delle vaccinazioni e dei programmi di prevenzione anche nella popolazione adulta.

La vaccinazione contro l’HPV sarà disponibile gratuitamente in accesso libero oppure su prenotazione tramite il servizio online dell’ASST Fatebenefratelli Sacco per adolescenti e giovani adulti fino a 26 anni, ma anche per le persone a maggior rischio di infezione, di età superiore. Si potrà accedere allo stadio dal Gate 9.

Durante la giornata sarà possibile effettuare anche altre vaccinazioni raccomandate per età o per specifiche condizioni di rischio:

⁠Vaccino antimeningococcico per adolescenti;

Richiami difterite-tetano-pertosse per adulti;

Vaccino contro pneumococco e herpes zoster per soggetti a rischio e per persone dai 65 anni (accesso libero o su prenotazione).

Inoltre, durante l’HPV Day saranno attivi spazi informativi e di orientamento alla prevenzione, dedicati a:

Promozione di sani stili di vita e iniziative sanitarie presenti sul territorio;

Screening oncologici, con la possibilità di prenotare direttamente i test di screening per cervice uterina, mammella e colon-retto.

Il Papilloma virus umano (HPV) è una delle infezioni sessualmente trasmesse più diffuse e rappresenta la causa del 100% dei tumori della cervice uterina. È inoltre responsabile di una quota significativa di altri tumori, tra cui quelli dell’ano, della vagina e vulva, del pene e dell’orofaringe. La vaccinazione anti-HPV rappresenta oggi una delle strategie di prevenzione oncologica più efficaci ed è raccomandata sia per la popolazione femminile sia maschile.

Portare la prevenzione in uno dei luoghi più iconici della città significa ricordare che prendersi cura della propria salute può essere un gesto semplice, accessibile e vicino alla vita quotidiana delle persone.