Weekend di festa con venti per le famiglie Sabato 8 e domenica 9 giugno.

Stand gastronomici, giochi con il clown (sotto la maschera, Fra Andrea Poerio), mercatino delle curiosità, spettacolo teatrale e performance musicale con il gruppo degli Stroker, fantasmagorici percussionisti e batteristi di strada: vibra di gioia in stile francescano il programma del fine settimana dell’8-9 giugno al convento dei Cappuccini missionari di Lombardia, a Milano, in piazzale Cimitero Maggiore 5 (per arrivare bus 40 o tram 14).

Tutta la città è invitata alla festa per la prossima partenza di 46 volontari destinati alle missioni in Africa, Sudamerica e Asia. Momento clou, la Santa Messa domenica alle 11,30, con il rito della consegna ufficiale del mandato.

Ecco in dettaglio gli appuntamenti del weekend per adulti e bambini:

Sabato 8 giugno

Dalle 18, apericena con stand Pane in Piazza e Cocktail

Domenica 9 giugno

Dalle ore 9.30 pane, pizze, focacce e dolce sfornati al momento dai fornai di Pane in Piazza

Ore 11.30 S. Messa nella attigua chiesa del S.S. Crocefisso.

Dalle ore 12.00 Agli stand gastronomici: riso, salamelle, patatine pizze, focacce e tanto altro…

Ore 12.00 – 18.00 Gelato artigianale

Ore 15.00 – 16.00 «Avrò cura di te», spettacolo teatrale a cura del Gruppo laico Missionario di Sedriano

Dalle ore 16.00 Animazioni varie per bambini

Ore 16.30 Concerto degli Stroker, batteristi e percussionisti che sapranno coinvolgere anche i più piccini con le loro ritmiche emozionanti. Dal 2014 questi artisti portano la musica nelle strade ricavando artigianalmente gli ‘strumenti’ da materiali di recupero come bidoni, scale, cerchioni delle ruote, tubi, barattoli di conserve alimentar. Suonano principalmente pezzi inediti in modo sempre originale e suggestivo.

Per tutta la giornata di domenica pesca di beneficenza e banchetti con oggettistica varia