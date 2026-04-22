ATS Milano ha premiato 185 aziende che promuovono la salute

Milano, 22 aprile 2026 – ATS Città Metropolitana di Milano ha premiato 185 aziende per aver scelto di promuovere salute nelle proprie sedi durante il 2025. Queste imprese si sono distinte per aver reso i propri ambiti professionali ambienti favorevoli a stili di vita sani, implementando le Buone Pratiche previste dal Programma Programma Workplace Health Promotion (WHP), ovvero Luoghi di lavoro che promuovono la salute.

La consegna degli attestati ha riguardato 432 sedi aziendali della Città Metropolitana di Milano e della Provincia di Lodi ed è avvenuta al termine dell’evento Promuovi salute? Accendi il WHP, che si è tenuto oggi a Milano all’Auditorium San Fedele.

«Portare la prevenzione nei luoghi di lavoro – spiega Anna Lisa Fumagalli, Direttrice sanitaria di ATS Città Metropolitana di Milano – è un’azione fondamentale per il sistema sanitario. Del resto, è proprio sul lavoro che la maggioranza dei cittadini trascorre gran parte della giornata. Diffondere la cultura della promozione della salute anche al di fuori dei contesti prettamente istituzionali è la chiave per condividere messaggi di prevenzione con il maggior numero possibile di persone».

L’evento ha collegato l’esperienza delle aziende agli interventi degli esperti. Con l’attivazione “L’accendiamo?”, i partecipanti si sono messi in gioco per sfatare i falsi miti e analizzare la diffusione dei nuovi prodotti da fumo, temi ripresi dall’approfondimento scientifico del Dott. Roberto Boffi della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.

A seguire, l’attivazione “La spegniamo?” ha posto l’accento sulla scelta consapevole di abbandonare la dipendenza. La Dott.ssa Tiziana Fanucchi dell’ASST Fatebenefratelli Sacco ha focalizzato il suo intervento sul supporto psicologico e sulla rete territoriale a disposizione di chi decide di smettere di fumare.

La rete WHP

I contenuti dell’evento hanno mostrato che far parte della Rete WHP è un’opportunità accessibile a ogni realtà, dalle imprese private alle amministrazioni pubbliche. Iscriversi è semplice: basta andare sulla pagina dedicata del sito di ATS. Allo stesso indirizzo è possibile trovare anche tutte le informazioni sul Programma WHP.

Uno dei traguardi più importanti del 2025 è stato consolidare il programma in molte sedi comunali (Pubblica Amministrazione) un risultato che dimostra l’impegno di ATS Città Metropolitana di Milano a garantire equità e pari opportunità a tutte le tipologie di luoghi di lavoro.