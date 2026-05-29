Nuova stagione dei concerti estivi a Milano, indicazioni e novità

Milano, 29 maggio 2026 – Con il mese di giugno riprende la stagione estiva dei concerti all’aperto, per i quali sono state aggiornate le linee guida condivise al tavolo della Prefettura, che vede il Comune di Milano coordinare insieme ad AMAT- Agenzia per la Mobilità, l’Ambiente e il Territorio, uno studio realizzato in collaborazione dalle Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Protezione civile e Polizia Locale, AREU, promoter e proprietari dei siti.

Le indicazioni, già contenute nella delibera del 2024 aggiornata nell’ultima seduta della Giunta comunale, hanno l’obiettivo di far realizzare gli eventi in sicurezza, limitare al massimo i disagi per i residenti, diminuire il più possibile il traffico veicolare privato, impedire la sosta selvaggia favorendo l’utilizzo di parcheggi in struttura e rafforzando i controlli in strada, potenziare l’offerta di trasporto pubblico agevolando l’arrivo degli spettatori con mezzi di trasporto pubblici e con l’individuazione di piani specifici per l’indirizzamento dei flussi in entrata e in uscita.

“Il Piano è frutto di un impegno costante e di una collaborazione interistituzionale che ha già dato risultati significativi nelle scorse estati, siamo sempre al lavoro per raccogliere e analizzare tutti i dati a disposizione, perché il miglioramento sia continuo e veda la crescita dell’uso del trasporto pubblico – commentano la Vicesindaca Anna Scavuzzo e l’Assessora alla Mobilità Arianna Censi – che è certamente un elemento fondamentale per far diminuire le criticità legate ad afflussi importanti di pubblico. Il caso dell’Ippodromo La Maura è quello su cui abbiamo iniziato lo studio grazie alle professionalità di AMAT e del Politecnico di Milano: i risultati illustrati sul tavolo della Prefettura sono decisamente buoni, l’uso del TPL è passato dal 23% del 2024 al 32% del 2025, ed è contestualmente diminuita la sosta su strada, dal 46% al 42%. Abbiamo esteso all’Ippodromo del Galoppo e allo Stadio di San Siro le stesse indicazioni, integrando anche queste località nello studio e nella raccolta dati. Quest’anno vogliamo ottenere risultati ancora migliori, per La Maura e per tutte le sedi di eventi e concerti”.

Il Piano conferma l’utilità di zone rosse per la limitazione degli accessi e di aree di filtraggio che aiutino l’afflusso pedonale in sicurezza; la presenza delle Forze dell’ordine e della Polizia Locale ai varchi e nelle vie di accesso disincentiva la sosta selvaggia e contribuisce all’instradamento ordinato; le convenzioni con parcheggi in struttura da parte degli organizzatori, così come il prolungamento dell’orario di apertura di alcuni parcheggi di interscambio e il potenziamento del servizio di trasporto pubblico, permettono di dare alternative all’uso di auto privata e al parcheggio su strada di veicoli e motocicli.

L’utilizzo della bicicletta è fortemente consigliato e si stanno valutando convenzioni per parcheggi custoditi che ne favoriscano l’utilizzo. Per quanto riguarda le sedi di San Siro e degli Ippodromi, l’orario massimo di conclusione degli spettacoli resta fissato alle 23:30. Sono previsti, altresì, almeno due giorni di pausa alla settimana e nessuna sovrapposizione di eventi su più località.

Sono stati programmati potenziamenti e prolungamenti di orario di alcune linee metropolitane e aperture straordinarie di parcheggi di interscambio, differenziati a seconda dell’area del concerto. Per San Siro è previsto un prolungamento fino all’1 di notte circa delle linee M1 e M5 e l’apertura fino alle 2 del parcheggio di Lampugnano.

Per i concerti all’Ippodromo La Maura, la tratta M1 Rho FieraMilano-Sesto e la linea M5 chiuderanno alle 2 circa (ultime partenze dai capolinea alle 01:30) mentre saranno aperti fino alle ore 2:30 i parcheggi di Lampugnano, Molino Dorino, Bisceglie e Famagosta. Per gli eventi all’Ippodromo San Siro, infine, la M1 da Lotto prevede l’ultimo treno per Sesto alle 00:23, per Rho Fiera alle 00:24 e per Molino Dorino alle 00.43. La M5 da Lotto prevede l’ultimo treno per Bignami alle 00.04 e per San Siro Stadio alle 00.23.

A questo link il Comune di Milano e ATM provvederanno a diffondere le indicazioni utili per la mobilità, condivise anche dai siti degli artisti e da quelli specializzati, grazie alla collaborazione dei promoter.

Per quanto attiene gli impatti sulla mobilità, gli organizzatori dei concerti sono tenuti a compartecipare alle spese per il potenziamento del trasporto pubblico con 0,8 euro a biglietto per ciascuno degli eventi autorizzati secondo la delibera comunale.

Quanto a Unipol Dome Milano Santa Giulia, i due concerti di prova che si sono tenuti nella prima metà di maggio hanno visto la predisposizione di un piano di accessibilità provvisorio, con l’istituzione di una zona rossa di accesso limitato, il potenziamento del servizio di trasporto pubblico tranviario e metropolitano, oltre all’attivazione di apposite navette di collegamento tra M3 Rogoredo e l’Arena. In vista dei prossimi eventi autunnali, verrà messo a punto un piano di accessibilità che prevederà il rafforzamento delle misure attuate con attenzione al potenziamento del trasporto pubblico locale, agli aspetti di gestione viabilistica e di contrasto alla sosta abusiva su strada.

Per l’estate 2026 il programma al momento prevede 19 date allo Stadio San Siro, 5 all’Ippodromo La Maura, 8 all’Ippodromo Galoppo, oltre a quelle a Rho Fiera e al Parco della Musica di Segrate che sono in via di definizione.

Quest’ultimo sito è stato inserito nell’elenco previsto dalla delibera comunale al posto dell’area di MIND che, viceversa, non verrà quest’anno utilizzata per lo svolgimento di concerti perché area di cantiere.

Il primo appuntamento in programma è quello del 6 giugno con Tiziano Ferro allo Stadio San Siro.