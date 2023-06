Si è svolto il 6 giugno 2023 l’evento di charity dinner per festeggiare il primo anno di attività della Fondazione Ospedale Niguarda, insieme a amici e sostenitori dell’associazione, che si sono ritrovati nella splendida e suggestiva cornice del Centro di riabilitazione equestre “V. Di Capua” all’interno dell’Ospedale Niguarda.

Hanno aperto la serata insieme al Presidente della Fondazione, Marco Bosio e al Segretario Generale Riccardo Bertollini, il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e l’Assessore alla famiglia e solidarietà sociale Elena Lucchini.

La serata, presentata da Jo Squillo e Mino Taveri, è stata l’occasione per condividere i primi progetti in cantiere della Fondazione e le attività in corso, tra cui l’impegno per la realizzazione di un “giardino che cura” per i ragazzi della Neuropsichiatria Infantile e delle persone ricoverate presso l’Hospice di Niguarda.

Per finire tanta musica con i Luna Tantum, al maestro Mario Lavezzi.

La Fondazione Ospedale Niguarda nasce nel 2022 per dare ai cittadini la possibilità di interagire con un ente che rappresenti l’Ospedale e che abbia come obiettivo il continuo miglioramento dell’accoglienza, della ricerca clinica e dell’innovazione del Niguarda.

La Mission della Fondazione è implementare e completare l’attività dell’ospedale attraverso progetti che mettono al centro il paziente.

Il campo d‘azione della Fondazione è ovunque nasca una nuova esigenza per l’ospedale e si configuri una nuova possibilità di Cura e Salute, supportando l’implementazione di nuove tecnologie, di modelli e percorsi assistenziali innovativi.

Con un’attenzione continua all’evolversi, nel nostro tempo, dell’idea stessa di Salute.