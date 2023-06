Chirurgia del glaucoma con microstent drenanti d’ora in poi sarà più facilmente accessibile per i malati di glaucoma (circa 200 mila in Lombardia). Una delibera regionale prevede sia il SSN a coprire l’intero costo degli impianti Pazienti avvantaggiati su sicurezza e decorso post-operatorio

Milano, 21 giugno 2023

La Lombardia è la prima Regione d’Italia in cui sarà il Servizio Sanitario Nazionale a coprire i costi dei dispositivi utilizzati durante gli interventi chirurgici con impianto intraoculare di microstent drenanti per la cura del glaucoma. Finora, anche in Lombardia, le spese per l’acquisto di tali dispositivi erano a carico dei privati cittadini, che spesso non potevano affrontare la spessa. Da oggi sarà possibile per tutti curarsi e operarsi.

Il glaucoma è una malattia che colpisce un italiano su cinquanta: 1,2 milioni di persone nel Paese e 200.000 mila nella sola Regione Lombardia. La Delibera della Regione Lombardia “nuovo DRG per la Chirurgia del Glaucoma con microstent drenante” – presentata ufficialmente il 20 giugno all’Hotel Rosa Grand in Piazza Fontana 3 a Milano – che introduce questa novità è stata sviluppata grazie alla documentazione scientifica e clinica fornita nei mesi precedenti dall’Associazione Italiana per lo Studio del Glaucoma (AISG).

“La Delibera, prima nel panorama italiano, rappresenta un segnale di lungimiranza in quanto consentirà a tutti i pazienti di accedere facilmente alle più moderne tecniche chirurgiche di impianto, procedure fino ad oggi non accessibili con il Sistema Sanitario Nazionale e che hanno da sempre rappresentato un costo a carico esclusivamente del paziente”, dice Stefano Miglior, Presidente AISG. “Noi abbiamo partecipato attivamente alla realizzazione della nuova delibera – aggiunge – tramite la stesura di un documento scientifico e clinico che poneva in evidenza l’importanza dell’introduzione delle nuove tecniche chirurgiche con microstent drenanti nell’armamentario dello specialista del glaucoma”.