Trattamenti di medicina estetica over 50 (ma non solo): dove andare a Milano

La medicina estetica è una branca della medicina relativamente nuova; la sua nascita viene fatta risalire infatti ai primi anni Settanta del secolo scorso in Francia, grazie a un’iniziativa di un endocrinologo parigino, Jean Jacques Legrand. Importantissimo anche il contributo di un geriatra romano, Carlo Alberto Bartoletti, fondatore nel 1975 della SIME, la Società Italiana di Medicina Estetica.

Da allora la medicina estetica ha fatto passi da gigante, grazie anche ai progressi tecnologici e alla scoperta di nuovi farmaci e sostanze, e sono davvero moltissime le persone over 50 (e non solo) che vi ricorrono per migliorare il loro aspetto e la loro autostima, e sentirsi più a loro agio.

Per inciso, la medicina estetica non deve essere confusa con la chirurgia estetica, una branca della chirurgia plastica che ha un approccio ovviamente più invasivo dal momento che, a differenza di quanto accade con la medicina estetica, si ricorre all’uso del bisturi (si pensi, per esempio, agli interventi di rinoplastica, mastoplastica, blefaroplastica chirurgia ecc.).

Quali sono i principali trattamenti di medicina estetica?

Come accennato in precedenza, sono numerosi i trattamenti di medicina estetica, ed esistono strutture all’avanguardia in tutta Italia, È possibile trovare strutture per la medicina estetica del corpo a Milano e in molte altre città italiane. Diamo quindi uno sguardo ai principali trattamenti che classicamente vengono suddivisi in due macrocategorie: trattamenti per il viso e trattamenti per il corpo.

Per quanto riguarda i trattamenti per il viso possiamo citare i trattamenti con il botulino, con l’acido ialuronico e con l’acido polilattico. Si ricorre a essi soprattutto per eliminare o ridurre gli inestetismi cutanei come rughe, lesioni cicatriziali (per esempio quelle lasciate dall’acne), pieghe della pelle, così come per correggere gli zigomi cadenti o il mento debole. Vi si può inoltre ricorrere anche per migliorare l’aspetto di alcune parti del viso, come per esempio le labbra, che possono essere rese più voluminose e turgide.

Altro trattamento molto richiesto, soprattutto da persone over 50, è la biorivitalizzazione del viso: procedura con la quale si ripristinano i corretti livelli di acido ialuronico della pelle. Il paziente ottiene così un aspetto molto più giovane e fresco.

Molto richiesta è anche la blefaroplastica non ablativa, alternativa interessante alla classica blefaroplastica chirurgica; grazie a essa è possibile eliminare gli eccessi cutanei sulle palpebre superiori e inferiori senza ricorrere al bisturi.

Per quanto riguarda i trattamenti estetici corpo, uno molto richiesto è la criolipolisi, procedura che permette l’eliminazione degli accumuli di grasso in modo selettivo ed estremamente preciso, senza ricorso al bisturi.

Altra procedura non chirurgica è la carbossiterapia: si tratta di un trattamento basato sulla somministrazione sottocutanea o intradermica di anidride carbonica. Vi si ricorre per molteplici scopi: contrastare l’invecchiamento cutaneo, migliorare la vascolarizzazione, ridurre le rughe superficiali, trattare smagliature, cellulite, adiposità localizzate.

Altro trattamento estetico molto gettonato, non solo da soggetti over 50, è l’epilazione laser, una procedura basata sulla tecnologia laser medicale utilizzata per eliminare in modo permanente i peli superflui.

Ricercato è anche il trattamento per l’iperidrosi di mani, piedi e ascelle. L’eccessiva sudorazione viene combattuta con iniezioni di tossina botulinica (Botox). In sostanza, vengono bloccati dalla tossina i segnali nervosi che stimolano le ghiandole sudoripare e ciò determina una netta riduzione della sudorazione nelle zone interessate.