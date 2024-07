Dal Comune un appello alla donazione di sangue in estate

L’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé ha visitato oggi la sede Avis di Lambrate, per incontrare e ringraziare gli operatori e i donatori che, anche in un periodo complesso come quello estivo, non fanno mancare il loro supporto mediante la donazione di sangue in estate.

In estate, a causa delle alte temperature e delle partenze per le ferie, si verifica, infatti, un fisiologico calo delle donazioni che mette in crisi gli ospedali cittadini e provoca una riduzione che, rispetto al mese di giugno, si attesta intorno al 20% a luglio e al 50% ad agosto, secondo i dati Avis.

“I pazienti nelle strutture ospedaliere – dichiara l’assessore Bertolé – non vanno in vacanza durante il periodo estivo e il fabbisogno di sangue rimane invariato. Per questo faccio un appello a tutti i cittadini e le cittadine perché, prima di andare in vacanza, prenotino ed effettuino la loro donazione; un gesto che può salvare delle vite, ma che è anche utile per un monitoraggio attento e costante del proprio stato di salute. Ogni donatore, infatti, potrà usufruire di una serie di esami gratuiti che gli restituiranno un quadro generale delle proprie condizioni”.

Secondo i dati Avis relativi al decennio 2009-2018, grazie agli esami ematochimici effettuati in occasione della donazione, a 47.966 persone è stato possibile individuare oltre 1600 malattie trasmissibili, non trasmissibili, autoimmuni e congenite in donatori asintomatici.