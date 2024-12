L’Iss diventa laboratorio di riferimento europeo per le infezioni da elminti e protozoi, che causano malattie come toxoplasmosi e malaria

Il Reparto Parassitosi Alimentari e Neglette (PAN), con il supporto del Reparto Malattie Trasmesse da Vettori (MTV) del Dipartimento Malattie Infettive dell’Iss, è stato designato come nuovo laboratorio di riferimento europeo per quanto riguarda le infezioni parassitarie da elminti e protozoi; un gruppo di patogeni che causano malattie come l’echinococcosi, la trichinellosi, la toxoplasmosi e la malaria. La designazione è appena stata firmata dalla Commissione Europea.

Fino al dicembre 2031 il laboratorio (che prende il nome di European Union Reference Laboratory for public health on food-, water- and vector-borne Helmints and Protozoa (EURL-HP)) coordinerà i network di laboratori nazionali dei paesi europei, promuovendo le buone pratiche e l’allineamento sulla diagnostica, offrendo metodi di analisi e materiale di riferimento per contrastare possibili minacce transfrontaliere causate da patogeni parassitari.

“La nostra ambizione – spiega Adriano Casulli, responsabile del nuovo EURL-HP nel campo della sanità pubblica, congiuntamente all’altro laboratorio di riferimento europeo sui parassiti (EURL-P) impegnato nella sicurezza alimentare, sarà quella di creare un sistema binario in chiave One Health per sostenere il controllo delle malattie infettive parassitarie in Europa”.

Cosa sono gli elminti e i protozoi, parassiti che possono infettare l’uomo

I protozoi e gli elminti, organismi unicellulari e pluricellulari, alcuni dei quali possono infettare l’uomo ed in questo caso essere classificati con il nome generico di “parassiti”.

Gli elminti e protozoi che possono causare malattia nell’uomo sono per buona parte a carattere zoonotico, cioè malattie dovute ad agenti trasmessi per via diretta o indiretta, dagli animali all’uomo. Le vie di trasmissione sono molteplici ed includono l’ingestione di alimenti o acque contaminate (malattie come l’echinococcosi, trichinellosi, giardiasi, criptosporidiosi, teniasi e anisakiasi), il contatto mano-bocca con suolo o oggetti contaminati (echinococcosi o geoelmintiasi) o tramite insetti vettori di patogeni parassitari (malaria e leishmaniosi).

Le malattie infettive parassitarie sono oggi sempre più frequenti al di fuori delle regioni endemiche, che spesso sono le aree tropicali, a causa dei cambiamenti climatici, mercato globale degli alimenti, delle migrazioni e dei viaggi internazionali. Tuttavia, alcune di esse sono storicamente endemiche in Italia come ad esempio l’echinococcosi, la trichinellosi e la lehismaniasi.

Istituto Superiore di Sanità