Milano, 19 novembre 2026 – La mobilità del futuro dovrà integrare le nuove tecnologie con il trasporto pubblico, migliorando l’accessibilità e la sicurezza degli spostamenti. È questa una delle indicazioni centrali della prima bozza del parere europeo sui veicoli autonomi, presentata oggi dall’assessora alla Mobilità Arianna Censi, relatrice del documento del Comitato delle Regioni di cui è componente alla commissione COTER (Commissione per la politica di coesione territoriale e il bilancio dell’UE). Un contributo che ha portato anche l’esperienza di Milano nel confronto europeo sulle future politiche della mobilità.

Il testo presentato affronta le principali questioni legate alla diffusione di questi mezzi, dalle future regole europee alla sicurezza, dalle infrastrutture all’accessibilità, fino alla protezione dei sistemi digitali. In particolare, indica nell’integrazione con il trasporto pubblico una condizione fondamentale per lo sviluppo dei nuovi servizi: i veicoli senza conducente potranno rafforzare le reti esistenti, migliorare i collegamenti di primo e ultimo miglio e facilitare gli spostamenti delle persone che incontrano maggiori difficoltà.

“Le nuove tecnologie non devono essere considerate un sistema a sé stante – dichiara l’assessora alla Mobilità Arianna Censi – ma uno strumento da inserire in una strategia complessiva della mobilità. Devono contribuire a rafforzare il trasporto pubblico, migliorare i collegamenti con le reti esistenti e ampliare le possibilità di spostamento per chi oggi incontra maggiori difficoltà. È importante che le città partecipino fin dall’inizio alla definizione delle regole, portando le esperienze maturate nei territori“.

La presentazione della bozza è stata preceduta nella giornata di ieri da una consultazione con 75 rappresentanti di associazioni di categoria e imprese, chiamati a contribuire al confronto sulle opportunità e sulle criticità di queste tecnologie. Sempre ieri l’assessora Censi ha incontrato i gabinetti di Apostolos Tzitzikostas, Commissario europeo per i Trasporti sostenibili e il turismo, e di Henna Virkkunen, vicepresidente esecutiva per la Sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia. Gli incontri hanno approfondito il percorso verso la definizione delle future regole europee e il coinvolgimento delle città nelle scelte che riguarderanno la mobilità del futuro.

Un capitolo specifico del testo è dedicato alla cybersicurezza. La diffusione dei veicoli connessi richiede infatti garanzie sulla protezione dei dati e sull’affidabilità dei sistemi digitali, dai quali dipendono il funzionamento dei mezzi e la loro interazione con le infrastrutture stradali e i servizi di trasporto.

“La sicurezza – prosegue l’assessora Censi – deve riguardare l’intero sistema tecnologico. Proteggere i dati e garantire l’affidabilità dei dispositivi significa tutelare le persone e la qualità dei servizi. Anche su questo fronte il contributo delle amministrazioni locali è indispensabile“.

Il parere proseguirà ora il suo iter all’interno del Comitato europeo delle Regioni, con l’obiettivo di raccogliere le esperienze dei territori e indicare come accompagnare l’introduzione di questi mezzi nei sistemi di mobilità. In questo percorso si inserisce anche il lavoro avviato a Milano, dove il progetto Living Lab, finanziato dal PNRR, e un protocollo dedicato alla sperimentazione di nuovi servizi stanno creando le condizioni per testare le potenzialità delle nuove tecnologie e valutarne l’integrazione con il sistema dei trasporti.

“Con il Living Lab e il protocollo per la sperimentazione – conclude Censi – Milano mette a disposizione del confronto europeo un’esperienza concreta di innovazione e di lavoro sul territorio. Vogliamo contribuire a definire politiche che sappiano accompagnare lo sviluppo di queste tecnologie e tradurlo in servizi utili ai cittadini, con il trasporto pubblico al centro e una mobilità più sicura e accessibile”.