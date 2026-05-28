ConquistaMi, la città accoglie gli alunni e le alunne di Corvetto

Milano, 28 maggio 2026 – ConquistaMi, l’associazione che realizza progetti e programmi educativi per contrastare la povertà educativa accompagnando bambini e ragazzi in un viaggio alla scoperta della propria città, comunica che il prossimo 4 giugno 2026, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, si terrà presso l’Istituto Comprensivo Marcello Candia di via Mincio 21 a Milano, l’evento dedicato alla presentazione del progetto sviluppato con gli studenti della scuola secondaria di primo grado del quartiere Corvetto di Milano.

All’incontro sarà presente anche il Presidente del Municipio 4, Stefano Bianco, insieme all’assessore Emmanuel Conte e altri esponenti di istituzioni pubbliche a testimonianza dell’attenzione che le stesse portano verso i temi dell’inclusione educativa, dell’accesso alla cultura e della partecipazione attiva dei giovani alla vita della città.

L’iniziativa segna una nuova fase del percorso di ConquistaMi che, per la prima volta, ha coinvolto anche studenti della scuola secondaria di primo grado, ampliando ulteriormente il proprio raggio d’azione e accompagnando nel complesso oltre 250 tra bambine, bambini e ragazzi dei tre istituti comprensivi di Milano – Cappelli, Arcadia e Candia – in un’esperienza educativa diffusa sul territorio.

Il progetto delle medie ha coinvolto nel corso dell’anno scolastico 2025/2026 oltre 50 ragazzi e ragazze dell’Istituto Comprensivo Marcello Candia, in un percorso educativo volto a rafforzare il legame tra giovani e città attraverso esperienze culturali, attività laboratoriali e percorsi di scoperta attiva del territorio.

Il progetto nasce in un contesto caratterizzato da fragilità educative e disuguaglianze nell’accesso alle opportunità culturali, con l’obiettivo di trasformare la città in una vera e propria scuola a cielo aperto. Nel corso dell’anno gli studenti hanno preso parte a un percorso di uscite tematiche che ha alternato arte e natura presso la Pinacoteca di Brera, sostenibilità e scienza al Museo della Scienza e della Tecnologia, educazione alla consapevolezza economica e finanziaria presso Torre Gioia 22 e approfondimenti sui mestieri della cultura alle Gallerie d’Italia.

L’evento del 4 giugno sarà l’occasione per ascoltare la voce dei giovani protagonisti, condividere l’esperienza vissuta e presentare le prospettive future dell’iniziativa, che punta a consolidarsi come modello educativo replicabile capace di accompagnare i giovani in un percorso di crescita, integrazione e scoperta della propria città.

ConquistaMi

ConquistaMi è un’associazione che promuove percorsi esperienziali dedicati a bambini e ragazzi che vivono in contesti urbani caratterizzati da povertà educativa, dispersione scolastica, fragilità relazionali e disuguaglianze nell’accesso alle opportunità culturali.

Nasce con l’obiettivo di rendere la città uno spazio educativo diffuso, in cui l’esperienza diretta, l’esplorazione e l’incontro con i luoghi diventano strumenti di apprendimento, crescita e cittadinanza attiva. Attraverso la progettazione di attività fuori dall’aula, ConquistaMi accompagna le nuove generazioni alla scoperta del proprio territorio, rafforzando il senso di appartenenza e sviluppando competenze civiche, relazionali ed espressive.

L’organizzazione lavora in stretta collaborazione con scuole, istituzioni e realtà del terzo settore, costruendo reti educative territoriali e promuovendo un’evoluzione delle pratiche didattiche verso un modello di “scuola diffusa”.