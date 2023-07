Pubblicare post su TikTok

Qualcosa (anzi, ben più di qualcosa) sta cambiando nel mondo dei social network e le ultime mosse di Elon Musk e del suo Twitter, e di TikTok ora, sembrano confermarlo.

Proprio l’app di streaming video di proprietà cinese è sembrata caratterizzarsi per una piccola rivoluzione, considerato che ha dichiarato l’intenzione di offrire la possibilità di pubblicare dei post di solo testo, snaturando almeno in parte la tendenza a pubblicare esclusivamente dei brevi video.

La mossa sembra ribadire come la competizione tra i giganti dei social media si stia facendo sempre più accesa, e come TikTok abbia la ferma intenzione di diventare qualcosa di diverso rispetto all’approccio mediatico che l’ha caratterizzata nelle sue prime fasi di sviluppo.

Cosa cambia in TikTok

In particolare, la piattaforma ha giustificato il cambiamento e l’introduzione della nuova funzione affermando che con questa novità offrirà agli utenti “un altro modo di esprimersi“.

All’inizio del mese, ricordiamo, TikTok aveva lanciato un nuovo servizio di streaming musicale per competere con piattaforme come Spotify e Apple Music, ampliando ancora il portafoglio delle opportunità che vengono concesse ai suoi clienti.

Tornando alla principale novità, ne deriva che dopo questa innovazione gli utenti di TikTok avranno a disposizione tre opzioni per postare foto, video o testo. Potranno inoltre personalizzare i post aggiungendo suoni, luoghi o duetti, ovvero reazioni video ai post di altri utenti di TikTok. Funzioni che, comunica la stessa società cinese, “renderanno i post di testo altrettanto dinamici e interattivi di qualsiasi video o foto.

Il servizio di streaming musicale di TikTok

TikTok, di proprietà della cinese ByteDance, aveva recentemente lanciato un nuovo servizio di streaming musicale, TikTok Music, in Brasile e Indonesia. Una versione beta è invece disponibile in Singapore, in Messico e in Australia.

Un portavoce della compagnia ha dichiarato che il servizio consentirà agli utenti di “ascoltare, condividere e scaricare la musica che hanno scoperto su TikTok, oltre a condividere i loro brani e artisti preferiti con la loro comunità TikTok”. L’applicazione sta testando altre funzionalità, tra cui una nuova modalità orizzontale, con alcuni utenti selezionati in tutto il mondo che stanno già sperimentando questo tipo di proposta.

Cosa stanno facendo gli altri social media

Il momento sembra essere particolarmente dinamico per i social media: nelle ultime settimane si è infatti accesa fortemente la competizione tra le principali aziende del settore, con una serie di mosse da Meta, proprietaria di Instagram, e da X, la piattaforma di Twitter così ribattezzata da Musk.

Per esempio, questo mese la nuova piattaforma Threads di Meta è stata lanciata ufficialmente sugli app store di Apple e Android in 100 Paesi, compreso il Regno Unito (manca invece in Italia), con il capo di Meta, Mark Zuckerberg, che ha dichiarato come Threads abbia registrato più di 100 milioni di utenti in meno di cinque giorni.

Sempre questa settimana, lo storico marchio dell’uccellino blu sul social network Twitter è stato sostituito da un logo con una X bianca su sfondo nero…