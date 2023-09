Il riconoscimento biometrico è un sistema che consente di identificare una persona in modo automatico attraverso l’analisi di determinate caratteristiche fisiche che possono appartenere esclusivamente a quell’utente, come le impronte digitali, i tratti del viso e l’iride. Negli ultimi anni, tale tecnologia si è sempre più diffusa per lo sblocco di dispositivi elettronici, andando a semplificare l’accesso agli account, come ad esempio quelli relativi al Betfair casino online oppure ai sistemi di Home Banking. Vediamo come funziona questo importante sistema di sicurezza.

Le tipologie di riconoscimento biometrico

Il sistema più diffuso, poiché semplice e anche economico, è quello dell’impronta digitale, il quale si dimostra abbastanza sicuro e immediato da applicare. Il suo unico svantaggio è rappresentato dall’impossibilità di sbloccare il dispositivo qualora si indossino dei guanti o nel caso in cui le mani siano sporche o bagnate. La scansione dell’iride è il metodo che si rivela maggiormente affidabile e duraturo nel tempo, in quanto le caratteristiche dell’iride non subiscono alcuna variazione del corso della vita umana.

Altro sistema spesso presente negli smartphone è il riconoscimento facciale, di frequente utilizzato anche da alcune compagnie di trasporti e da istituti di credito per l’identificazione degli utenti. La metodologia in questione si dimostra affidabile, poiché il volto umano presenta decine e decine di caratteristiche univoche, che permettono una facile identificazione della persona.

I vantaggi principali del riconoscimento biometrico

Uno dei vantaggi più noti riguardo il sistema di riconoscimento biometrico è rappresentato dalla sicurezza. Le password solitamente impiegate per accedere ai sistemi informatici risultano comunque violabili, mentre un accesso basato su dati biometrici lascia meno spazio alla possibilità di compiere delle frodi.

Tra i vantaggi principali del riconoscimento biometrico, a prescindere dalla tipologia, si attesta la velocità: inserire un codice è certamente meno rapido e presenta maggiori margini di errore rispetto a procedere con un’identificazione di tipo biometrico. Un sistema basato sulle password, inoltre, è soggetto alla buona memoria dell’utente: in caso di combinazione dimenticata, infatti, l’accesso risulterebbe impossibile e sarebbe necessario procedere con un’operazione di ripristino.

E infine l’attendibilità delle informazioni: inserendo delle credenziali non si certifica che la persona a chiedere l’accesso sia effettivamente quella autorizzata, cosa che invece avviene ricorrendo al sistema di riconoscimento biometrico, indipendentemente che si tratti di sbloccare un account per giocare con i giochi slot oppure di chiedere l’accesso alla propria postazione di lavoro.

Gli svantaggi del riconoscimento biometrico

Uno degli svantaggi del sistema è relativo alla non modificabilità dei dati: qualora, per una qualunque ragione, un malintenzionato riuscisse a replicare il volto, le impronte digitali o l’iride di una persona, tali dati sarebbero violati per sempre e l’utente non avrebbe la possibilità di cambiarli, come avviene invece con delle normali credenziali.

Un sistema basato su UserID e password non presenta tassi d’errore, che invece possono verificarsi qualora il lettore dei dati biometrici subisca un malfunzionamento. E infine la protezione dell’identità: rilasciare a terzi dati così strettamente legati alla propria persona provoca ancora qualche preoccupazione, anche se la percentuale di furti è davvero irrilevante.