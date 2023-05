Dal 1 al 3 giugno 2023 tornano i Campionati Italiani di Tree Climbing. Anche quest’anno con il “tutto esaurito” di concorrenti arboricoltori provenienti da ogni parte d’Italia, che si sfideranno per il titolo di Campione italiano maschile e femminile, e con la partecipazione fuori concorso di alcuni concorrenti esteri.

Una competizione agonistica ma anche e soprattutto la promozione della cultura dell’albero, delle buone pratiche, il confronto tra professionisti su tecniche e cure specialistiche; con una attenzione particolare agli aspetti della sicurezza nelle operazioni di arboricoltura.

questo lo scopo dei Campionati Italiani di Tree Climbing, che ogni anno si svolgono in una località diversa del nostro Paese. Quest’anno dal 1 al 3 giugno tornano in Lombardia a Cuggiono (MI) nel Parco di Villa Annoni.

“I Campionati di Tree Climbing”, afferma Roberto Gasperoni, presidente della Società Italiana di Arboricoltura, “si svolgono annualmente, mettendo in competizione arboricoltori provenienti da tutta Italia e anche da altri Paesi europei. Per il settore dell’arboricoltura è un appuntamento importante, perché oltre ad essere una competizione agonistica, i campionati costituiscono un momento di confronto e condivisione su metodologie e tecniche di lavoro”. “La manifestazione è aperta al pubblico” continua Roberto Gasperoni, “e parlare di tecniche di lavoro e sottolineare l’importanza della formazione, della professionalità e della sicurezza significa anche parlare del modo corretto di curare gli alberi, perché possano fornire tutti quei benefici ecosistemici che sono necessari in ambito urbano”.

Arboricoltori, professionisti specifici dunque, non equilibristi o scalatori, conclude Roberto Gasperoni: “Il Tree Climbing è una tecnica di lavoro che necessita di una formazione specifica e che consente di muoversi sull’albero per eseguire interventi di cura in modo preciso, efficace, direttamente all’interno della chioma dell’albero, raggiungendo ogni punto della pianta, dove non sarebbe possibile arrivare con piattaforme meccaniche elevabili. Soprattutto, consente di operare nel rispetto delle esigenze dell’albero e del suolo circostante”.

Ad utilizzare questa tecnica di lavoro sono gli Arboricoltori, ovvero i professionisti degli alberi: coloro che, attraverso una formazione continua, si prendono cura degli alberi in tutte le fasi della loro vita: coltivazione in vivaio, messa a dimora, potatura, cure specialistiche. L’arboricoltore conosce le necessità di un albero qualunque sia la sua specie botanica, fase di sviluppo, forma e dimensione provvedendo alle cure necessarie. Per questo motivo deve possedere adeguate conoscenze di biologia e fisiologia e delle moderne tecniche di lavoro.