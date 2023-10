Questa sera l’Inter tornerà in campo per il 2° turno del gruppo D di Champions League. A San Siro sarà di scena il Benfica di Angel Di Maria, che in campionato attualmente occupa la seconda posizione con 18 punti frutto di 6 successi e una sconfitta. I lusitani sono reduci dalla vittoria nel big match contro il Porto, ottenuta grazie proprio ad una rete dell’argentino ex Juve (6 gol e 2 assist in 8 partite). Il Benfica, però, ha esordito molto male in Champions League, perdendo al debutto in casa contro il Salisburgo per 0-2 e attualmente si trova all’ultimo posto nella classifica del girone.

L’Inter, invece, ha un solo punto in virtù del pareggio in rimonta ottenuto in casa della Real Sociedad. Il turno casalingo, dunque, dovrà servire alla formazione meneghina per rimettere subito a posto le gerarchie nel raggruppamento, facendo punteggio pieno e reclamando una delle due posizioni valide per qualificarsi alla seconda fase della Champions League.

A trainare l’Inter ci sarà quello che per Inzaghi è ormai il leader indiscusso, quel Lautaro Martinez che nelle prime 7 presenze stagionali in un singolo campionato di Serie A ha messo a segno 9 gol: solo Antonio Valentin Angelillo (14 gol nelle prime 7 giornate del campionato 1958-59) aveva fatto meglio. “Io cerco di crescere fuori e dentro dal campo. Sto crescendo fuori con due figli e cresco anche sul campo”, ha dichiarato l’attaccante argentino campione del mondo al termine della vittoria di Salerno.

Quanto al resto della formazione, Inzaghi schiererà in campo i migliori a disposizione, considerato che Arnautovic starà fuori ancora a lungo, Sensi rientrerà probabilmente dopo la sosta per le nazionali. Convocato, ma da valutare Cuadrado, out Frattesi per via dei rispettivi infortuni (problema al tallone per il primo, fastidio muscolare per il secondo).