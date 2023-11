Juventus Inter, un pareggio, due gol e zero emozioni

Il fervore del calcio italiano ha raggiunto l’apice con il recente Derby d’Italia tra Juventus e Inter, uno scontro epico tra due giganti del panorama calcistico nazionale. I nerazzurri erano in testa alla classifica con 10 vittorie in 12 partite, mentre i bianconeri che inseguivano a soli 2 punti di distanza, hanno fallito il sorpasso.

Primo tempo: dominio iniziale della Juventus

La Juventus ha preso il controllo del gioco fin dall’inizio, esercitando una pressione costante nella metà campo avversaria. La svolta è arrivata al 27′, quando Chiesa ha orchestrato un’azione magistrale, consegnando un cross rasoterra perfetto per Vlahovic, che con precisione chirurgica ha colpito di destro, portando i bianconeri in vantaggio.

Tuttavia, l’Inter ha risposto prontamente al 33′, con un’azione simile: Lautaro, dopo un assist di Thuram, ha siglato il gol del pareggio con un preciso destro.

Secondo tempo: equilibrio e pochi sussulti

Il secondo tempo ha visto le squadre continuare senza effettuare sostituzioni significative, mantenendo l’intensità in campo. Nonostante i duelli combattuti, le porte di Szczesny e Sommer sono rimaste virtualmente intatte, con poche occasioni realmente pericolose. La parità tra le due squadre si è consolidata nel corso della partita.

Con alcune sostituzioni strategiche, tra cui quella di Juan Cuadrado accolto da fischi dai tifosi juventini, la partita si è avvicinata al novantesimo con quattro minuti di recupero. In quest’ultimo scorcio, entrambe le squadre hanno cercato disperatamente il gol decisivo, ma il fischio finale di Guida ha sancito la fine dell’incontro.

Pareggio giusto, ma deluse le aspettative

La partita è stata caratterizzata da un confronto fisico e da numerosi errori tecnici. Il pareggio, sebbene equo, non è stato per nulla spettacolare, il 181esimo Derby d’Italia si è concluso lasciando aperte le dinamiche della lotta per la vetta della Serie A, l’Inter sale a quota 32 seguita dalla stessa Juventus a meno due lunghezze.