E’ notte fonda per il Milan sconfitto in casa dal Borussia Dortmund con un netto 3-1 che mette a rischio il passaggio del turno dei rossoneri. Partita valida per la quinta giornata del Gruppo E di Champions League. Milan che adesso si trova in fondo al girone con solo 5 punti.

La situazione è critica per la squadra di Pioli, che devrà affrontare il Newcastle il 16 dicembre e sperare in una serie di risultati favorevoli. Il Borussia Dortmund, primo nel gruppo con 10 punti, è già qualificato per gli ottavi di finale e dovrà battere il PSG, attualmente a 7 punti, per aiutare il Milan. Tuttavia, la strada è irta di ostacoli, con il Newcastle che ha gli stessi punti del Milan, ma vantan una migliore differenza reti (0 contro -4).

Milan-Borussia Dortmund: la partita

Eppure tutto sembrava presagire per il meglio per il Milan, con Theo Hernandez che si era guadagnato un rigore dopo soli 5 minuti, ma Giroud non è riuscito a capitalizzare, vedendo il suo tiro respinto dal portiere avversario Kobel. Passono appena due minuti e questa volta è Il Borussia Dortmund a passare in vantaggio con un calcio di rigore, concesso per un fallo ingenuo di Calabria e trasformato da Reus, 1-0 per i tedeschi.

Il Milan ha reagito bene, pareggiando al 37′ con una magia di Chukwueze. Tuttavia, la serata no di Calabria che propio nel recupero del primo tempo si è divorato il gol del vantaggio con un colpo di testa, e una serie di errori difensivi, hanno consentito al Borussia nel giro di 10 minuti di piazzare il colpo del ko con Bynoe-Gittens e Adeyemi, portando il punteggio sul 3-1 e mettendo in ginocchio il Milan.

Nonostante i tentativi del Milan di rimontare, con Jovic che ha colpito la traversa all’85’, la sconfitta sembra ormai segnare l’eliminazione dei rossoneri dalla Champions League. Le notizie provenienti dagli altri campi non offrono alcun conforto, con il PSG che ha trovato il gol del pareggio al 99′ contro il Newcastle.

Il Milan sarà obbligato a vincere in trasferta contro il Newcastle e sperare in una sconfitta del PSG contro il Borussia Dortmund, già qualificato, per assicurarsi un posto nei sedicesimi di finale. La strada è difficile, ma il Milan deve aggrapparsi alla speranza fino all’ultimo minuto.