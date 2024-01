Matteo Cressoni inizia il 2024 con l’assalto alla 24 ore di Daytona

Il pilota lombardo inaugura una nuova avvincente stagione agonistica in North America all’interno della classe GTD PRO dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Scatta dal ‘World Center of Racing’ il 2024 di Matteo Cressoni. L’esperto pilota italiano è pronto a dare spettacolo in occasione della 62ma edizione della 24 ore di Daytona, opening round dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. La più importante categoria americana riservata alle GT ed ai prototipi attende il nostro connazionale, atteso nello schieramento con una delle tre Lamborghini Huracan GT3 EVO2 che verranno schierate da Iron Lynx.

Continua quindi l’avventura per il lombardo insieme alla compagine legata alla compagine tricolore dopo il terzo posto ottenuto nell’ultima stagione dell’European Le Mans Series in classe GTE. Daytona Beach accoglie il mantovano per la prima volta in GTD PRO in compagnia di Matteo Cairoli, Claudio Schiavoni e Romain Grosjean.

Matteo Cressoni e tutto il team di Iron Lynx sono già presenti nello Stato della Florida per il Roar before the Rolex 24, evento che precede di una settimana la prima prova dell’IMSA WTSC e prevede al proprio interno le qualifiche per tutte le classi. L’equipaggio di Iron Lynx, in scena con la riconoscibile Lamborghini #60, ha già mostrato il proprio potenziale in occasione dei test e delle qualifiche ufficiali in vista del grande evento di settimana prossima.

Il protagonista dell’equipaggio #60 dell’IMSA WTSC per la Rolex 24 2024: “Siamo fiduciosi dopo i passaggi effettuati durante questi giorni. L’auto è competitiva, vedremo se ci saranno poi dei cambiamenti sul Balance of Performance in vista delle prove libere che si svolgeranno giovedì”.