TM Moto – Italiano pro prestige

TM Moto – A Mantova brilla un’azzurra di Pesaro! Lo spagnolo Yago Martinez è secondo nell’assoluta della MX2.



La prima prova del campionato italiano Pro Prestige 24MX si è svolta sul tracciato di Mantova. Una due giorni caratterizzata da temperature primaverili ha permesso lo svolgimento della manifestazione nel migliore dei modi possibili, su di un tracciato sempre molto impegnativo per moto e piloti.

Era il debutto per il nostro Yago Martinez in questo campionato e le attese erano molte. In sella alla sua TM MX 250 ES Fi Yago, nelle cronometrate del sabato, ha ottenuto il sesto tempo del suo gruppo della MX2.

Domenica dopo il warm up hanno preso il via le manche. In gara 1 ottimo spunto del nostro pilota che ha messo tutti dietro effettuando l’hole shot. Poco dopo è stato passato da Lata, ma da lì in poi ha seguito il battistrada senza mai strafare e tenendo a debita distanza tutti gli altri avversari. Al traguardo per lui un ottimo secondo posto.

Nella seconda manche il suo avvio non è stato altrettanto efficace, al primo passaggio era comunque nei primi dieci. Yago nei primi giri ha passato diversi avversari, poi verso metà gara ha dovuto vincere le resistenze di Bernardini per passare al quarto posto e mantenerlo fino al traguardo. Con il secondo ed il quarto posto nelle due manche ha ottenuto il secondo posto nell’assoluta di giornata della Elite MX2 ed è quindi salito sul podio con grande soddisfazione di tutti.

Ora l’Italiano si prende una pausa per poi ripartire da Cingoli (MC) il 20 e 21 aprile ma è già tempo di mondiali per il team! Nel prossimo fine settimana, infatti, si corre in Spagna a intu Xanadú – Arroyomolinos la seconda prova del Mondiale MXGP che vedrà Yago Martinez impegnato nella MX2.

Yago Martinez: “Lasciamo Mantova con il secondo posto nella classifica generale e andiamo verso Madrid con il morale alto. Sabato non ho trovato la mia velocità in pista, ma domenica siamo riusciti a cambiare la situazione facendo l’holeshot nella prima gara e trovando un buon ritmo. Nella seconda manche una brutta partenza mi ha costretto a rimontare e combattere molto su una pista impegnativa. Ringrazio il team, TM Moto e tutti quelli che ci sostengono. Adesso testa alla tappa di mondiale in Spagna”.