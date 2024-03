Matteo Cressoni presente anche in Elms nel 2024

Matteo Cressoni sarà nuovamente protagonista dell’European Le Mans Series (Elms), campionato di altissimo livello che scatterà tra meno di un mese da Barcellona. Il nostro connazionale aggiunge un appassionante programma al proprio fitto calendario con gli impegni nel FIA World Endurance Championship e nella Michelin Endurance Cup dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

II lombardo si rimette in gioco dopo aver sfiorato il titolo lo scorso anno, l’esperto italiano sarà al via con Claudio Schiavoni ed il francese Julien Andlauer a bordo della riconoscibile Porsche 911 GT3 R (992) #60 schierata dal team Proton Competition. L’ex campione della serie torna quindi a gareggiare con una Porsche dopo l’esperienza avuta in GTE negli ultimi mesi.

Matteo Cressoni ha riportato in una nota: “Sono entusiasta di poter tornare a gareggiare nell’ELMS. Sono sempre stato competitivo in questo campionato, mi piace il format e quest’anno sarà ancora più particolare con ben due corse in casa. L’obiettivo è ovviamente quello di lottare sin da subito con i migliori, abbiamo tutte le potenzialità per lottare per il successo come accaduto negli ultimi anni”.

L’European Le Mans Series 2024 si articolerà su sei round con delle prove da quattro ore. Barcellona, sede anche del Prologue, aprirà le danze nel week-end del 14 aprile, il Paul RIcard seguirà la tappa iberica con una sfida nel fine settimana del 5 maggio. Dopo una breve pausa si riprenderà da Imola (7 luglio), tracciato che precederà la seconda parte della stagione composta da Spa-Francorchamps (25 agosto), Mugello (29 settembre) e Portimao (19 ottobre).