Ad un mese circa dal precedente round di Barcellona, il Kawasaki Puccetti Racing si appresta a disputare il terzo round WorldSBK e WorldSSP che inizierà venerdì sulla storica pista del TT Circuit di Assen, in Olanda.

In Superbike Tito Rabat è reduce dalla convincente ultima gara al Montmelò, nella quale ha conquistato la zona punti, confermando la validità del lavoro di sviluppo che l’esperto pilota spagnolo sta svolgendo assieme allo staff tecnico del Team Kawasaki Puccetti Racing sulla Ninja ZX-10RR KRT Factory Replica.

Reduce da un intervento chirurgico al braccio destro, per risolvere un problema di sindrome compartimentale, in Supersport Can Oncu spera di poter finalmente sfruttare tutto il potenziale della sua ZX-6R per lottare per la vittoria.

Il Circuit van Drenthe di Assen, che prende il nome della provincia dove è ubicato, è stato inaugurato nel 1925, ma l’autodromo vero e proprio è stato costruito nel 1955. Per molti anni solo le moto hanno corso sul tracciato olandese, che viene definita la “Cattedrale della velocità” o “l’Università delle due ruote”. Numerose le modifiche apportate alla pista nel corso degli anni, le più importanti delle quali nel 1976 e nel 1984, che attualmente misura 4.542 metri, con 18 curve delle quali 12 a destra e 6 a sinistra.

Questa la programmazione delle prove e delle gare del round olandese SBK e SSP sulle televisioni italiane:

Sky Sport (canale 208)

Venerdì 19 aprile

10.20 FP1 Superbike

11,20 FP1 Supersport

15.15 FP2 Superbike

16.00 Superpole Supersport

Sabato 20 aprile

11,00 Superpole Superbike

14.00 Gara 1 Superbike

15.15 Gara 1 Supersport

Domenica 21aprile

11.00 Superpole Race Superbike

14.00 Gara 2 Superbike

15.15 Gara 2 Supersport

TV8

Sabato 20 aprile

14.00 Gara 1 Superbike

Domenica 23 aprile

13.00 (differita) Superpole race Superbike

14,00 Gara 2 Superbike