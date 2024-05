La 6h di Spa-Francorchamps 2024 sorride a Matteo Cressoni, terzo classificato nella classe LMGT3 a bordo della Lamborghini Huracan EVO2 GT3 #60 di Iron Lynx. Il mantovano si è distinto insieme a Claudio Schiavoni e Franck Perera, l’equipaggio italo-francese ha sfiorato un successo incredibile dopo una progressiva e sensazionale rimonta.

Il lombardo ha saputo fare la differenza consegnando nella miglior posizione possibile l’auto nelle mani di Perera. Il transalpino ha continuato l’eccellente lavoro dell’ex campione dell’European Le Mans Series, il pilota ufficiale Lamborghini si è trovato al comando grazie anche all’ottima strategia da parte degli uomini di Iron Lynx.

Un rabbocco di carburante nel corso dell’ultimo giro ha sottratto alla squadra #60 un ipotetico clamoroso successo dopo una sei ore che è stata di fatto allungata di 1h e 44 minuti in seguito ad un incidente avvenuto sul rettilineo del ‘Kemmel’ tra una BMW M4 GT3 e la Cadillac Hypercar #2.

Matteo Cressoni ha rilasciato in una nota al termine della sfida nelle Ardenne a Spa-Francorchamps: “Siamo andati ad un passo dalla vittoria! Credo di non aver mai vissuto una corsa del genere in tutta la mia carriera, è stato semplicemente incredibile e nello stesso tempo molto difficile restare concentrati con così tanti colpi di scena e diverse neutralizzazioni. Siamo contenti del risultato ottenuto, una buona base di partenza in vista della 24h Le Mans”

Piccola e meritata pausa ora per Matteo Cressoni che tornerà protagonista nel FIA World Endurance Championship ad inizio giugno per la tradizionale ed unica 24h Le Mans. La corsa è prevista a partire dal 15 giugno, il programma inizierà una settimana prima con il Pésage in centro Le Mans e la successiva sessione obbligatoria di test collettivi sul ‘Circuit della Sarthe’.