La sessione di prove libere del mattino ha ufficialmente ha aperto oggi al Misano il quarto round del WorldSSP. A distanza di quasi due mesi dal precedente appuntamento di Assen Can Oncu è tornato sulla ZX-6R ed ha sfruttato la sessione di prove libere per raffinare il set up della sua Ninja.

Con il tempo di 1’38”598 il giovane pilota turco ha terminato le FP1 in undicesima posizione. Nel pomeriggio si è disputata la Superpole, nella quale Oncu ha ancora una volta dato dimostrazione di tutto il suo talento.

A pochi minuti dalla fine del turno ha spremuto tutti i cavalli della sua moto in un giro concluso con il tempo di 1’37”663 che lo ha catapultato al sesto posto e gli ha assicurato una partenza dalla seconda fila nelle due gare che si disputeranno qui a Misano, domani e domenica.

In questo weekend sulle carene delle moto del Kawasaki Puccetti Racing compare la bellissima livrea ELF, a suggello della storica collaborazione tra Total Italia ed il Team di Manuel Puccetti.

Misano World Circuit – Misano – Italia

Campionato Mondiale Supersport

Prove libere: 1) Huertas (Ducati) – 2) Manzi (Yamaha) – 3) Montella (Ducati) – 4) Debise (Yamaha) – 6) Navarro (Ducati) – 7) Corsi (Ducati) …………11) Oncu (Kawasaki)

Superpole: 1) Huertas (Ducati) – 2) Montella (Ducati) – 3) Manzi (Yamaha) – 4) Debise (Yamaha) – 5) Tuuli (Ducati) – 6) Oncu (Kawasaki)