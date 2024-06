Cresce l’attesa per l’ 81° Open d’Italia presented by Regione Emilia-Romagna, uno dei tornei più prestigiosi e antichi, nato nel 1925, nel calendario del DP World Tour che, sul percorso dell’Adriatic Golf Club di Cervia, dal 27 al 30 giugno, vedrà sfilare alcuni campioni, garanzia di spettacolo, tecnica e grande agonismo.

Nel field di qualità due Masters Champions, lo statunitense Patrick Reed e l’inglese Danny Willett, insieme ai migliori giocatori italiani guidati da Guido Migliozzi, protagonista assoluto e vincitore domenica scorsa del KLM Open, suo quarto titolo sul DP World Tour, che l’ha portato all’ottavo posto nella Race To Dubai (ordine di merito), e Matteo Manassero, che rappresenteranno l’Italia nella gara individuale maschile ai Giochi Olimpici di Parigi.

Al via altri quattro giocatori che sono nella top ten della Race To Dubai (ordine di merito): il giapponese Rikuya Hoshino (n. 4), lo svedese Jesper Svensson (n. 6), l’inglese Laurie Canter (n. 9) e lo spagnolo Nacho Elvira (n. 10), tutti a segno in stagione. Senza dimenticare il sudafricano Dylan Frittelli, lo statunitense Jordan Gumberg, l’olandese Darius Van Driel, il giapponese Yuto Katsuragawa e l’iberico Adrian Otaegui, tutti saliti nel 2024 sul gradino più alto del podio, insieme a Manassero (15° nella money list). Assente l’argentino Angel Cabrera, impegnato nell’US Senior Open negli Stati Uniti, un Major per “over 50”.

L’evento sarà anticipato mercoledì 26 giugno dalla Rolex Pro-Am, dove competeranno squadre di quattro giocatori formate da un professionista e da tre dilettanti, tra i quali alcuni personaggi appassionati di golf.

Alla gara, che si svolge per la seconda volta nella storia in Emilia-Romagna dopo la prima nel 1993 al Modena Golf & Country Club, prenderanno parte 156 giocatori che competeranno sulla distanza di 72 buche (18 al giorno) per contendersi un montepremi di 3.250.000 dollari, con prima moneta di 552.500. In palio anche due posti nel field del The Open, il quarto Major stagionale (Scozia, 18-21 luglio) per i primi due classificati non altrimenti esenti. Diretta televisiva dell’intera gara su Sky Sport Golf e dell’ultima giornata su Rai Sport e Rai Play (con sintesi nelle prime tre).

Formula di gara e montepremi. Ad anticipare la sfida sarà la Rolex Pro-Am – Il torneo si giocherà sulla distanza di 72 buche. Dopo i primi due giri il taglio lascerà in gara i primi 65 classificati e gli eventuali pari merito al 65° posto. Il montepremi sarà di 3.250.000 dollari, di cui 552.500 andranno al vincitore. Ad anticipare la sfida, mercoledì 26 giugno, la Rolex Pro-Am.

Il torneo in diretta su Sky Sport – La competizione verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Golf (canale 206) e in streaming su NOW con collegamenti ai seguenti orari: giovedì 27 e venerdì 28 giugno, dalle ore 13:00 alle ore 18:00; sabato 29, dalle ore 13:30 alle ore 18:00; domenica 30, dalle ore 12:30 alle ore 17:30.

Per tutti e quattro i giorni di gara, anche uno studio all’interno di Sky Sport 24 per i commenti prima, durante e dopo ogni round, con gli inviati e i commentatori di Sky Sport Golf. Al termine di ogni giornata, in programma anche uno speciale di 13 minuti con le immagini dei colpi più belli e le voci dei protagonisti.

Duplice copertura tv, anche la Rai trasmetterà l’evento – Duplice copertura televisiva, anche la Rai trasmetterà l’evento. Domenica 30 giugno, il round conclusivo andrà live su Rai Sport dalle ore 14:45 alle ore 17:30 e integralmente anche su Rai Play dalle ore 12:30. Nelle prime tre giornate, sono in programma sintesi giornaliere su Rai Sport: notte tra giovedì 27 giugno e venerdì 28 alle ore 00:20; venerdì 28 alle ore 23; sabato 29 alle ore 23.

In palio 2 posti per il The Open, il Major più antico al mondo. Nel Villaggio Commerciale, la Claret Jug – La gara rappresenterà un banco di prova importante per i 156 giocatori. I migliori 2 classificati, se non già qualificati, si conquisteranno un posto nel field del The Open, vinto peraltro nel 2018 da Francesco Molinari. Nel Villaggio Commerciale, a disposizione per foto e selfie, anche la celebre Claret Jug, brocca d’argento realizzata nel 1872, tra i riconoscimenti più ambiti da ogni campione di golf.

Ingresso gratuito per il pubblico – L’ingresso per il pubblico 81° Open d’Italia presented by Regione Emilia-Romagna sarà gratuito. Necessaria la prenotazione su: www.openditaliagolf.eu .

Golf e molto altro. Il divertimento è assicurato con il Family Open – Una festa di sport e divertimento. Dalle ore 9:00 alle 19:00 i bambini, con il supporto di educatori qualificati CONI e di tecnici federali, potranno svolgere discipline e attività ricreative, dinamiche e coinvolgenti come, tra le altre: basket, ciclismo, tennis, motonautica, dama, rapatennis, pentathlon moderno, lotta e judo, bocce, pesca, calcio e vela. Per un Open inclusivo ed entusiasmante, anche per i più piccoli che, grazie all’attrezzatura US KIDS e alle attività propedeutiche proposte, punta a far avvicinare sempre più bambini al mondo del golf.

Prove di golf gratuite con i maestri PGAI – All’ingresso del Villaggio Commerciale i maestri della PGAI saranno a disposizione per far provare il golf a tutti coloro che vorranno vivere l’emozione del primo swing. Per chi vorrà, registrandosi sul posto, anche una lezione di 15 minuti.

Informazioni per gli spettatori – Dal 27 al 30 giugno sarà disponibile un servizio navetta (andata e ritorno) dalla Stazione ferroviaria di Cervia-Milano Marittima (Rotonda Monsignor Mario Marini). Per questa e altre informazioni, visitare il sito www.openditaliagolf.eu.

Dal green alla spiaggia, il golf è ovunque e per tutti – Cervia e Milano Marittima sono tra le località di mare più amate della Riviera Romagnola e tra i luoghi più ricercati per quel che riguarda anche la movida. E in occasione dell’Open d’Italia si giocherà a golf, anche sulla spiaggia. Mentre martedì 25 e mercoledì 26, dalle ore 15:00 alle 20:00, il Fantini Club si trasformerà in un “green” sulla spiaggia, con prove di golf gratuite.

L’Adriatic Golf Club Cervia – Nasce nel 1984 per volontà della Municipalità di Cervia e l’iniziativa e l’impegno di molti imprenditori turistici locali. Nel 2004, grazie alla sinergia tra il golfista professionista Baldovino Dassù e l’architetto Alvise Rossi Fioravanti, ai primi due percorsi di 9 buche se n’è aggiunto un altro che ha portato il Club alle attuali 27. Si snodano su un’area di quasi 100 ettari che costeggiano l’antica pineta e il mare, con un design innovativo ispirato ai links scozzesi.

Croce Rossa Italiana Charity Partner – La Croce Rossa Italiana, che quest’anno celebra il 160° anno dalla fondazione, sarà il Charity Partner ufficiale dell’81° Open d’Italia presented by Regione Emilia-Romagna. All’Adriatic Golf Club di Cervia, sarà presente con stand informativi e collaborerà all’assistenza sanitaria durante la competizione.